Schluss mit Bibbern? So wird das Wetter in Hamburg

Ein Hauch von Winter: Ein paar Schneeflocken wirbelten am Sonntag in einigen Hamburger Stadtteilen durch die Luft. Doch auch wenn die kommenden Tage noch kalt bleiben – ab Mittwoch steigen die Temperaturen wieder.

Trotz der leicht frostigen Temperaturen und einigen Schneeschauern muss sich Hamburg noch nicht dauerhaft auf winterliche Verhältnisse einstellen. „Die kommenden Tage bleibt es noch kalt“, sagt Michael Bauditz, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst, zur MOPO. „Montag werden es zwei Grad, Dienstag drei Grad. Doch in der Nacht zu Mittwoch wird es schon keinen Frost mehr geben. Alle nachfolgenden Tage werden dann immer wärmer – Mittwoch sind es fünf Grad, Donnerstag acht Grad.“ Kälte und Schneeflocken – das war vorerst nur eine kurze „winterliche Episode“.

Ein Hauch von Winter an der Ostsee: Eine Frau spaziert an dem mit dünnen Schnee bedeckten Strand in der Lübecker Bucht.

Schon recht winterlich sah es am Sonntagmorgen an der Ostsee aus. Eine dünne Schneeschicht bedeckte Dünen und Strand an der Lübecker Bucht. Kinder versuchten allerdings noch vergeblich, Schneemänner zu bauen. Auch in der Umgebung von Kiel blieb etwas Schnee liegen. (sir)