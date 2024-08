Auf diesen Hamburger Straßen gilt bald Tempo 30

In Hamburg sind 184.500 Menschen am Tage durch Straßenverkehr Lautstärken von mehr als 65 Dezibel ausgesetzt. Nachts sind es sogar 215.000 Menschen, die von Lautstärken über 55 Dezibel betroffen sind. Abhilfe schaffen soll der Lärmaktionsplan des Senats, der neben dem Straßen- auch Schienen-, Flug- und Gewerbelärm verringern soll. Der aktuelle Plan konzentriert sich auf besonders verkehrsreiche, mehrspurige Straßen. Nun hat Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) verkündet, wo in Zukunft nachts Tempo 30 gelten soll. Die CDU ist wenig überraschend dagegen.

„In Hamburg gibt es Lärmprobleme, die wir nicht überhören können“, so Kerstan bei der Vorstellung der vierten Stufe des Lärmaktionsplans: „Insbesondere sind in Hamburg nachts zu viele Menschen durch den Straßenverkehr von Lautstärken über 55 Dezibel betroffen. Nach Erkenntnissen der Lärmwirkungsforschung ist bei diesen Belastungen ein ungestörter Schlaf nicht mehr möglich, und das geht durchaus mit einer Gefährdung der Gesundheit einher.“

Insbesondere die A7-Deckel in Stellingen und Schnelsen schafften schon jetzt eine spürbare Verbesserung, lobte der Senator, auch in Bahrenfeld würden die Arbeiten bereits laufen. Zudem werde die Umsetzung von Tempo 30 nachts an weiteren 41 Straßenabschnitten vorangebracht, die derzeit noch 60 Dezibel laut seien. Das Tempolimit gilt von 22 bis 6 Uhr.

An diesen Abschnitten soll noch in diesem Jahr Tempo 30 in der Nacht eingeführt werden

Bezirk Straßenabschnitte von bis Länge in m Nord B 5 – Winterhuder Weg Mozartstraße Beethovenstraße 250 Altona B4 Kieler Straße Ophagen (Be-zirksgrenze) Augustenburger Straße/Strese-mannstraße 750 Harburg B 73 – Stader Straße/ Buxtehuder Straße Eißendorfer Pfer-deweg mittig zwischen Bahn und Bostel-beker Hauptdeich (ca. 50 m östlich Feuerwehr) 850 Wandsbek Bramfelder Chaus-see Bramfelder Dorf-platz Steilshooper Allee 650 Altona Breite Straße Schleestraße Kirchenstraße 400 Harburg Eissendorfer Straße Knoopstraße Weusthoffstraße 1570 Mitte Hammer Steindamm Caspar-Voght- Straße Sievekingsallee 400

Harburg Harburger Schloß-straße Kanalplatz Karnapp 320 Altona Kloppstockstraße/ Elbchaussee Betty-Levi-Pas-sage Fischers Allee 850 Mitte Lange Reihe Baumeisterstraße Schmilinskystraße 500 Eimsbüttel Langenfelder Damm B 4 – Kieler Straße Steenwisch 200 Nord Lokstedter Weg Frickestraße B 433 – Tarpenbe-kstraße 450 Nord Lokstedter Weg 433 Tarpenbe-kstraße Eppendorfer Landstraße 300 Nord Mühlenkamp Semperstraße Körnerstraße 500 Wandsbek Schiffbeker Weg A24 Rodigallee 400 Eimsbüttel Sportplatzring B 4/ B 5 – Kieler Straße Basselweg 350 Wandsbek Steilshooper Allee Bramfelder Chaussee Brücke über den Seebek 500 Bergedorf Wentorfer Straße Holtenklinker Straße Saarstraße 580

Hier soll ab 2026 nachts Tempo 30 eingeführt werden

Bezirk Straßenabschnitte von bis Länge in m Wandsbek B 5 – Landwehr S-Bahn Landwehr Lübecker Straße 400 Bergedorf B 5 – Holtenklinker Straße/ Roten-hauschaussee Curslacker Heer-weg Justus-Brinck-mann-Straße 1200 Eimsbüttel B 4 – Kieler Straße Brücke über die Mühlenau Bahn 700 Altona B 431 Stresemann-straße Tasköprüstraße Ruhrstraße 350 Nord B 433 Tarpenbe-kstraße Lokstedter Weg Nedderfeld 580 Harburg B 73 – Stader Straße Zufahrt Helios-Kli-nik AS BAB A 7 – Hamburg-Heim-feld 650 Wandsbek B 75 – Ahrensburger Straße Ostende Holstenhofweg 900 Wandsbek B 75 – Wandsbeker Zollstraße/ Ahrens-burger Straße Holstenhofweg Holzmühlenweg 1400 Altona Behringstraße/ Barnerstraße Große Brunnen-straße Gaußstraße 800 Altona Dockenhudener Straße/Elbchaussee Witts Allee Schenefelder Landstraße 600 Wandsbek Bramfelder Chaus-see Bramfelder Dorf-platz Berner Chaus-see 640 Eimsbüttel Elbgaustraße Dammstraße B 4 – Kieler Straße 1000 Eimsbüttel Gärtnerstraße Hoheluftchaussee Quickbornstraße 680 HH-Nord Habichtstraße/ Nord-schleswiger Straße Alter Teichweg Eulenkamp 650 Nord Hudtwalcker Straße/ Ohlsdorfer Straße Winterhuder Markt-platz Braamkamp 700 Wandsbek Hummelsbüttler Hauptstraße Hummelsbütteler Weg Kurzer Kamp (Bezirksgrenze) 8

Altona Max-Brauer-Allee Goetheallee (Bei der Friedenseiche) Holstenstraße 750 Altona Max-Brauer-Allee Ehrenbergstraße Klopstockstraße 450 Wandsbek Rennbahnstraße/ Wandsbek A24 Jüthornstraße 550 Wandsbek Ritterstraße/Wag-nerstraße Wandsbeker Chaussee Blumenau 350 Mitte Schiffbeker Weg Schiffbeker Höhe Sturmvogelweg 640 Mitte Sievekingsallee Bahn Quellenweg 600 Harburg B 73 – Stader Straße Zufahrt Helios-Klinik AS BAB A 7 – Hamburg-Heim-feld

Als neue „Ruheinseln“ wurden der Friedhof Hinschenfelde und der Tonndorfer Friedhof einschließlich des dazwischen liegenden Wandse-Grünzugs in den Lärmaktionsplan aufgenommen, außerdem der Jenfelder Moorpark. „Ruheinseln“ sind kleinere, innnerstädtische Bereiche, in denen Erholungssuchende möglichst frei von Lärmbelästigungen „zur Ruhe kommen“ können. Es gibt bereits 15 größere „ruhige Gebiete“, mindestens 50 Hektar groß, und 29 kleinere „Ruheinseln“.

Bei der Opposition kommen die Rot-Grünen Pläne nicht gut an. Stephan Gamm, umweltpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion: „Mit der heute vorgestellten Fortschreibung des Lärmaktionsplans erreichen SPD und Grüne vor allem eines, die Einführung von Tempo 30 in der ganzen Stadt durch die Hintertür. Gerade Hamburg als Handelsstadt ist auf leistungsfähige Hauptverkehrsstraßen angewiesen. Die Einführung von weiteren Tempo-30-Strecken birgt zudem die Gefahr von Verdrängungseffekten: Verkehre werden dadurch von Hauptverkehrsstraßen in ruhige Wohngebiete umgeleitet.“

Die Öffentlichkeit kann online unter https://beteiligung.hamburg/laermaktionsplan vom 2. bis 29. September Stellung zu dem fortgeschriebenen Lärmaktionsplan nehmen oder vor Ort Einsicht nehmen bei der Umweltbehörde in Wilhelmsburg, Neuenfelder Straße 19.