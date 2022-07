In Hamburg: 27-Jähriger soll Frau mit Schlittschuhen attackiert haben

Vor dem Hamburger Amtsgericht muss sich ein 27-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Er soll eine Mitarbeiterin der Eisarena Hamburg mit einem Schlittschuh attackiert und verletzt haben.

Zu dem üblen Ausraster soll es am Abend des 27. Februar 2022 an der Eisarena am Holstenwall gekommen sein. Der 27-jährige Angeklagte soll dort eine Angestellte mit einem Schlittschuh beworfen haben. Die Frau wurde von der Kufe am linken Unterarm getroffen und erlitt einen Bluterguss und Schmerzen. Warum der Mann derart ausgeflippt ist, wird in der Anklageschrift nicht erwähnt.

Mann greift Eislaufbahn-Mitarbeiterin mit Schlittschuh an

Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Hamburg Anklage gegen den Schlittschuh-Werfer erhoben. Am Montag muss er sich vor dem Amtsgericht Hamburg verantworten. (jek)