Rettung dauert Stunden: Lkw kippt in Graben – Fahrer (52) schwer verletzt

Der Rettungseinsatz dauert zweieinhalb Stunden: Am Buchholzer Dreieck kam es am Dienstagabend zu einem schweren Unfall. Ein Tank-Lkw knallte am Übergang von der A1 auf die A261 gegen eine Leitplanke. Er kippte um, der Fahrer wurde eingeklemmt und schwer verletzt.

Am Dienstagabend gegen 20.36 Uhr kam es bei Neu Wulmsdorf im Landkreis Harburg zu dem schweren Crash. Ein Sattelzug fuhr von der A1 auf die A261 und kommt in der leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Lkw knallte gegen die Leitplanke und kippte auf die linke Seite. Das Fahrerhäuschen wurde durch den Aufprall zusammen gedrückt. Der Fahrer wurde auf seinem Sitz eingeklemmt und schwer verletzt.

Harburg: Lkw-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Ersthelfer betreute den Fahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Die Feuerwehr musste vorsichtig vorgehen, um den 52-Jährigen nicht weiter zu verletzten. Er konnte erst nach zweieinhalb Stunden aus dem Fahrerhäuschen befreit werden.

Die Polizei sperrte die Abfahrt zur A261 bis 4.30 Uhr. Der Fahrer wurde in eine Hamburger Spezialklinik gebracht. Die anfängliche Befürchtung, dass der Lkw Gefahrengut transportierte, bewahrheitete sich nicht. Es handelte sich nur um Palmenfett. Der Schaden wird auf 200.000 Euro geschätzt. (vd)