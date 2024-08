Schließer hortet Haschisch – und wehrt sich gegen Urteil

Vor einigen Monaten wurde der Angeklagte O. bereits zu einer Geldstrafe verurteilt – jetzt wehrt sich der Justizvollzugsbeamte vor Gericht.

Im März 2022 fanden Einsatzkräfte der Polizei bei einer Dursuchung der Wohnung des 34-Jährigen in Barmbek-Nord insgesamt 80,15 Gramm Haschisch sowie geringe Mengen Marihuana.

Prozess Landgericht: Angeklagter wehrt sich gegen Urteil

Als Marihuana bezeichnet man die getrockneten Blüten der Hanfpflanze. Haschisch wiederum ist das gesammelte und meist gepresste „Harz“ der Hanfpflanze. Es kann sowohl aus den Blüten, als auch aus den mit Harzen besetzten Blättern gewonnen werden.

In erster Instanz vor dem Amtsgericht Barmbek wurde der Justizvollzugsbeamte zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen verurteilt. Dagegen legte er Berufung ein. Am Mittwoch beginnt der Prozess vor dem Landgericht Hamburg. (aba)