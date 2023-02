Ein Laden voller kunterbunter Dildos. Die einen sind krumm, die anderen sind gerade. Manche sehen aus wie Auberginen, andere wie Gurken. Mitten drin steht die Sexualtherapeutin Rosa Schilling. Die Inhaberin des Sex-Shops „Fuck Yeah“ im Gängeviertel kennt sich mit den Dingern aus. Und mit allem, was sonst noch so zu Lust und Liebe gehört. Jetzt hat Schilling zusammen mit der Kulturwissenschaftlerin Nadine Beck ein Buch geschrieben. Eins, das es in sich hat!

„Sex in echt“ ist kein klassisches Aufklärungsbuch mit drögen, biologischen Beschreibungen. Vielmehr ist es ein rotzfrecher Comic, der die Informationen rund um Liebe, Sex und Zärtlichkeit mit Witz und Augenzwinkern unterhaltsam präsentiert.

Neues Aufklärungsbuch aus Hamburg

„Wir haben ganz bewusst auf Fotos verzichtet und uns für Illustrationen entschieden, damit sich niemand mit dem Beispiel vergleichen kann“, erklärt Rosa Schilling. Denn genau das ist der 37-Jährigen und Co-Autorin Nadine Beck (45) am allerwichtigsten: in Zeiten von Instagram und Internet-Pornos mit Schönheitsidealen aufzuräumen.

„All bodies are beautiful (Jeder Körper ist schön)“, heißt denn auch eins der ersten Kapitel, das mit einer ganzen Galerie verschiedener Penis- und Vagina-Formen oder Busen-Größen illustriert ist. Da hängt und baumelt es. Mal krumm mal schief. So wie es in der Realität nun mal aussieht.

Sexualtherapeutin berichtet von Erfahrungen aus ihren Seminaren: „Viele Leute stehen unter Druck“

„Ein Penis ist eben nicht immer erigiert“, sagt Nadine Beck. „Die meiste Zeit ist er schlaff und schläft.“ Das Problem sei aber, dass überall in der Öffentlichkeit bis hin zu Toiletten-Graffiti das Gegenteil suggeriert wird. Folge: Viele Jugendliche oder Erwachsene fühlen sich unter Druck gesetzt.

„Ich erlebe das in meinen Workshops zu Körperarbeit immer wieder“, berichtet Sexualtherapeutin Schilling. „Der Druck, schön und erfolgreich sein zu müssen, führt bei vielen Menschen zu Erektionsstörungen oder Orgasmusproblemen.“ Wichtig sei es, erstmal für sich selbst herauszufinden, was man will und mag und darüber mit dem anderen zu sprechen. Beck: „Viele Menschen haben nur gelernt, dass es darum geht, dem anderen zu gefallen.“

Sex-Buch hilft, den eigenen Körper besser kennenzulernen

„Sex in echt“ hilft deshalb dabei, erstmal ein Gespür für den eigenen Körper zu bekommen. Ein ganzes Kapitel widmet sich dem Thema „Solosex“ und der Kunst, dabei statt Sex-Toys die eigenen Hände zu benutzen. Achtung: Den Penis nicht ins Staubsaugerrohr stecken! Sonst kriegt man ihn schlecht wieder raus. Ein Urologe hat Nadine Beck von den schlimmsten Solosex-Unfällen in seiner Praxis erzählt.

Comics statt Fotos: Das Buch „Sex in echt“ zeigt die unverblümte Wahrheit. Florian Quandt Comics statt Fotos: Das Buch „Sex in echt“ zeigt die unverblümte Wahrheit.

Auch Geschlechtskrankheiten waren bei diesem Gespräch Thema. „Sie nehmen seit ein paar Jahren stark zu, weil die großen Aids-Kampagnen der 90er Jahre Geschichte sind und die Leute keine Kondome mehr verwenden“, sagt Beck. Umso wichtiger sei es, von Anfang an mit seinem Sexualpartner offen darüber zu sprechen. Denn im schlimmsten Fall können durch Clamydien ausgelöste Infektionen unfruchtbar machen – und zwar nicht nur Frauen, sondern auch Männer.

Zwar hatten Schilling und Beck beim Schreiben vor allem junge Leser im Visier. Doch das Buch richtet sich genauso an ältere Erwachsene. Die sexuelle Entwicklung gehe von der Geburt bis zum Tod, betont Rosa Schilling. Das Liebesleben verändere sich ständig, egal ob wegen eines neuen Partners oder wegen neuer Bedürfnisse.

Niemand müsse etwas können. Das Lernen höre nie auf. Schilling: „Man kann auch mit 40 noch eine Sprache lernen. Das gilt für das Sex-Leben genauso.“