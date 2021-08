Schlägerei in der Schanze: Mann mit Flasche verprügelt – Polizei schnappt Verdächtige

Sternschanze –

Bei einer Schlägerei in der Nacht zum Sonntag erlitt ein Mann mehrere Kopfverletzungen. Zwei Menschengruppen prügelten sich in der Schanze, dabei wurden zwei Männer von Faschen am Kopf getroffen.

Laut eines Sprechers der Polizei waren die beiden Personengruppe gegen 1.45 Uhr an der Susannenstraße aneinander geraten. Bisher sei der Polizei nicht bekannt, warum die Gruppen anfinden, sich zu prügeln.

Mann schwer verletzt: Mit Flasche auf den Kopf geschlagen

Bei der Auseinandersetzung sollen zwei Männer eine Flasche an den Kopf bekommen haben – ob sie beide einer der streitenden Gruppen angehörten oder einer von ihnen als Passant eingegriffen hatte, sei ebenfalls unklar. Einer der Männer erlitt durch mehrere Schläge mit der Flasche auf den Kopf schwere Verletzungen.

Der Verletzte wurde zunächst von alarmierten Polizisten mit Verbandszeug versorgt und dann an eine Rettungswagenbesatzung übergeben. Anschließend wurde er in eine Klinik gebracht. Mit mehreren Streifenwagen und Einheiten der Bereitschaftspolizei, die zuvor aufgrund der Menschenmassen am Schulterblatt patrouilliert hatten, war die Polizei Hamburg vor Ort.

Schlägerei in Hamburg: Polizei schnappt Verdächtige

Die Polizei fahndete in umliegenden Straßen nach den Schlägern und nahm zwei Tatverdächtige in einem Hinterhof fest. Weitere Hintergründe seien bisher unklar. (se)