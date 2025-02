Schimmel-Streit: Bäderland-Sprecher kontert Ex-Topmodel knallhart

Schimmel-Alarm im Spaßbad „Festland“? Das hatte das Model Tessa Bergmeier behauptet. Was das Gesundheitsamt und die Betreiberfirma Bäderland dazu sagen.

Am vergangenen Wochenende hatte Bergmeier, bekannt aus „Germany’s Next Top Model“ („GNTM“), auf Instagram gespostet, sie hätte im Erlebnisbad „Festland“ an der Holstenstraße (Altona-Altstadt) Schimmel entdeckt. Das berichtet das „Abendblatt“.

Tessa Bergmeier (Archivbild). picture alliance / Eventpress Tessa Bergmeier (Archivbild).

Am Montag kam daraufhin die Polizei vorbei, am Donnerstag das Gesundheitsamt Altona – in beiden Fällen fanden die Beamten nichts. „Die Ordnung und Sauberkeit war ohne Beanstandung“, sagte ein Sprecher des Bezirksamtes Altona dem Bericht zufolge.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Das Kreuz mit dem Kreuz: Hamburger verraten, wen sie wählen

Ist es wirklich „fünf vor 1933“ ? Historiker über die Angst vor rechts außen

? Historiker über die Angst vor rechts außen Vorwürfe gegen „Pulverfass“ : Jetzt spricht die Gründer-Tochter

Jetzt spricht die Gründer-Tochter Drogen-Politik : Was St. Georg von Zürich lernen kann

: Was St. Georg von Zürich lernen kann Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

für jeden Tag 20 Seiten Sport: St. Pauli-Helden Asamoah und Saad exklusiv & Alidou zurück im Volkspark

exklusiv & zurück im Volkspark 20 Seiten Plan7: Roland Kaiser und Désirée Nick im Interview, die besten Kultur-Events der Woche

Bäderland kontert Schimmel-Vorwürfe

Was sagt der städtische Betreiber selbst zu den Vorwürfen? Bei dem vermeintlichen Schimmel handele es sich um „Verkalkungen und Verfärbungen in Fugen und Abdichtungen“, so Bäderland-Sprecher Michael Dietel im Bericht. Außerdem sei die künstliche Urzeit-Landschaft mit Dinosauerier-Figuren in bunten Farben bemalt.

Das könnte Sie auch interessieren: KI-Überwachung im Schwimmbad: Bäderland zieht Bilanz

Tessa Bergmeier bleibt dem Bericht zufolge aber bei ihrer Behauptung: „Ich habe den Schimmel gesehen, meine Töchter haben den Schimmel gesehen“, sagte sie dem Blatt. „Vielleicht hat man geputzt, nachdem ich das öffentlich gemacht habe.“ (mp)