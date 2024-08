Schimmel, überhöhte Nebenkosten – und dann auch noch das: seit drei Jahren wohnen Monika L. und ihre Nachbarn auf einer Dauer-Baustelle. Ihr Vermieter ist die „Wentzel Dr. GmbH“. Die Firma ist für Horror-Zustände anscheinend bekannt. Und dann hängt im Garten auch noch ein Plakat, das den Bewohnern wie blanker Hohn vorkommt.



Monika L. (54) zog 2018 in ein schönes Reihenhaus in einer ruhigen Straße in Bahrenfeld. Der Anschein täuschte. Bald verwandelte sich die Idylle für sie und ihre Nachbarn in den reinsten Miet-Horror. „Hätte ich das gewusst, dann wäre ich nicht eingezogen“, sagt sie. Ihr Vermieter ist die „Wentzel Dr. GmbH“. Und genau das scheint das Problem zu sein.