Schicksalsschlag: Bestseller-Autor Martin Suter sagt Lesung in Hamburg kurzfristig ab

Eigentlich hätte Suter seine Lesereise durch Deutschland und die Schweiz am Mittwoch in Hamburg beginnen sollen. Doch nun hat er alle Termine abgesagt.

Margrith Nay Suter, die Frau des Schweizer Besteller-Autors Martin Suter (75), ist gestorben. Das teilte Suters Verlag Diogenes am Dienstag in Zürich mit. Suter hatte deshalb seine geplante Lesereise im Zusammenhang mit seinem neuen Buch „Melody“ am Montag abgesagt, ohne zunächst Gründe zu nennen.

Martin Suter wollte Lesereise in Hamburg starten

Die Lesereise durch Deutschland und die Schweiz sollte am 10. Mai in Hamburg beginnen. Suter war mit der Modedesignerin seit rund 45 Jahren zusammen. Die beiden haben zwei Kinder in Guatemala adoptiert. Die Tochter ist im Teenager-Alter. Der Sohn kam 2009 bei einem häuslichen Unfall ums Leben. (dpa)