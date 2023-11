Einst war es eines der prächtigsten Kinos Europas, nach dem Zweiten Weltkrieg der Sitz des britischen „Victory-Club“ – und schon bald die neue Zentrale der Hamburger Sparkasse: Das Deutschlandhaus hat eine bewegte Geschichte. Jetzt ist der vom Hamburger Star-Architekten Hadi Teherani entworfene Neubau am Gänsemarkt fast fertig. Die MOPO hat bereits einen Blick in die künftigen Büros und Mietwohnungen geworfen. Die Architektur ist spektakulär – und die Preise haben es in sich.

Einst war es eines der prächtigsten Kinos Europas, nach dem Zweiten Weltkrieg der Sitz des britischen „Victory-Club“ – und schon bald die neue Zentrale der Hamburger Sparkasse: Das Deutschlandhaus hat eine bewegte Geschichte. Jetzt ist der vom Hamburger Star-Architekten Hadi Teherani entworfene Neubau am Gänsemarkt fast fertig. Die MOPO hat bereits einen Blick in die künftigen Büros und Mietwohnungen geworfen. Die Architektur ist spektakulär – und die Preise haben es in sich.

Per Rolltreppe geht es vom Haupteingang hoch in die 1200 Quadratmeter große „Palmenhalle“, wie sie vom Bauherrn genannt wird. Wer dort unten steht, hat einen Blick auf die neun Obergeschosse des Gebäudes, die sich elipsenförmig nach oben schlängeln. „Für mich das absolute Highlight“, sagte Ulrich Höller, Geschäftsführer des Investors ABG Real Estate, bei der Besichtigung am Mittwoch.

Deutschlandhaus: Im Atrium stehen mehrere große Palmen

Was gleich ins Auge fällt: 32 Palmen, die aus Spanien eingeflogen und per Kran durch das Dach ins Atrium gehoben wurden. „Die Pflanzen sollen für Entspannung und gute Laune sorgen“, erzählte Architekt Teherani. Bis zu 15 Meter sind sie hoch.

Christian Bergmann (Teherani Architects, v.l.), Architekt Hadi Teherani und ABG-Geschäftsführer Ulrich Höller im fast fertigen Deutschlandhaus. Florian Quandt Christian Bergmann (Teherani Architects, v.l.), Architekt Hadi Teherani und ABG-Geschäftsführer Ulrich Höller im fast fertigen Deutschlandhaus.

Im November übergab die ABG bereits die ersten Ladenflächen an den britischen Sportwagenhersteller „Aston Martin“ und das Hamburger Steakrestaurant „Block House“. Letzteres hatte zuvor einen seiner 15 Hamburger Standorte in der ersten Etage der Gänsemarktpassage verloren, da der traditionsreiche Gebäudekomplex abgerissen worden war.

Haspa zieht 2024 ins Deutschlandhaus am Gänsemarkt

Im Dezember ist dann die große Übergabe an die Haspa geplant, die mit 1700 Mitarbeitern ins Deutschlandhaus einziehen wird – und dort die größte Filiale Hamburgs beherbergen wird. „Wände, Böden und Decken sind dafür auch schon fertig gestellt“, erzählt Höller, während er durch das Gebäude führt. Auch die Teeküchen stehen bereits parat. „Die Haspa wird dann mit ihrem eigenen Mobiliar einziehen.“

So sieht eine Musterwohnung im Deutschlandhaus aus: Sie werden derzeit unmöbliert vermietet, die ersten Besichtigungen fanden schon statt. Florian Quandt So sieht eine Musterwohnung im Deutschlandhaus aus: Sie werden derzeit unmöbliert vermietet, die ersten Besichtigungen fanden schon statt.

Einziehen werden auch bald die ersten Mieter: 30 frei finanzierte Wohnungen wurden in dem Gebäude errichtet, die kleinste ist 40 Quadratmeter und die größte 125 Quadratmeter groß. Die Preise gehen ab 21 Euro pro Quadratmeter los – wie weit es dann noch nach oben geht, lässt der Investor auf Nachfrage allerdings offen. Für die Wohnungen gab es jetzt schon die ersten Besichtigungen, die ABG geht davon aus, dass bis spätestens Anfang April 2024 alle vermietet sind.

Das Deutschlandhaus am Hamburger Gänsemarkt hat eine bewegte Geschichte. Florian Quandt Das Deutschlandhaus am Hamburger Gänsemarkt hat eine bewegte Geschichte.

Im ursprünglichen Deutschlandhaus wurde 1929 ein UFA-Filmpalast eröffnet. Mit 2665 Plätzen war das Lichtspieltheater eines der prächtigsten Europas. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude von Bomben getroffen, 1945 zogen die Briten ein und nannten es „Victory Club“. Weil es ab 1975 zu einigen Umbauten kam, erhielt das Deutschlandhaus allerdings keinen Denkmalschutz.

Der Gänsemarkt in Hamburg. Im Hintergund: das ursprüngliche Deutschlandhaus. Imago Der Gänsemarkt in Hamburg. Im Hintergund: das ursprüngliche Deutschlandhaus.

2017 wurden dann die Abrisspläne bekannt. Die MOPO, der Denkmalverein und auch einige Lokalpolitiker kritisierten das Vorhaben heftig. Das führte immerhin dazu, dass sich Architekt Teherani bei seinem Neubau-Entwurf stark am Altbau orientierte – sein erster Backstein-Bau überhaupt. 2019 rollten dann die Abrissbagger an. Insgesamt hat die ABG 400 Millionen Euro investiert.