Parken, Pakete abholen oder das Fahrrad reparieren – das alles soll in mehreren Hamburger City-Parkhäusern in Zukunft möglich sein. Die städtische Sprinkenhof GmbH wird ihre fünf Parkhäuser in der Innenstadt sanieren und modernisieren. Los geht’s in der Großen Reichenstraße (Altstadt). Was hier alles geplant ist und welche weiteren Parkhäuser fit für die Zukunft gemacht werden, verkündeten Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) und Sprinkenhof-Geschäftsführer Jan Zunke am Donnerstag.