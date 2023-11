Immer wieder machen Unfälle mit älteren Autofahrern Schlagzeilen. Doch einen Pflichttest für Senioren, bei dem ihre Fahrtauglichkeit überprüft wird, lehnt Verkehrsminister Wissing (FDP) ab. So versuchen einige Städte, ältere Menschen nun mit einem verlockenden Angebot zu motivieren, ihren Führerschein freiwillig abzugeben. Warum zieht Hamburg nicht mit?

Plötzlich kommt ein Auto der U1 entgegen. Am Steuer: Ein 84 Jahre alter Senior, der nach 500 Metern Irrfahrt auf den Gleisen bei Ahrensburg nur mit Glück einem schweren Unfall entging – der U-Bahn-Fahrer bremste gerade noch rechtzeitig. Doch so glimpflich geht es nicht immer aus. In Flensburg erfasste gerade ein 87-jähriger Autofahrer eine Mutter mit Kinderwagen und verletzte dabei das Baby. Auch in der Waitzstraße in Othmarschen kracht es regelmäßig – auch, weil Senioren die Kontrolle über ihr Auto verlieren.

Senioren im Straßenverkehr: Lübeck macht’s vor

Dem Statistischen Bundesamt zufolge waren 2021 14,5 Prozent aller Verkehrsunfall-Beteiligten über 65 Jahre alt. Ältere Autofahrer:innen seien dabei oft Hauptverursachende – etwa weil sie Vorfahrt missachteten, oder beim Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren oder Ein- und Anfahren Fehler machen. Zwar sind Senioren gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil (22,1 Prozent) damit seltener in Verkehrsunfälle verstrickt als Jüngere, allerdings fahren sie auch seltener Auto. Dem Unfallforscher Siegfried Brockmann zufolge sind Senioren gemessen an den gefahrenen Kilometern daher ebenso eine Risikogruppe wie junge Fahrer. Zudem ereilen Senioren im Schnitt schwerere Unfallfolgen. Und mit dem demographischen Wandel wird die Gruppe der älteren Fahrer immer größer.

Trotzdem haben Führerscheine kein Verfallsdatum und jüngst hat sich Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) gegen eine verpflichtende Tauglichkeitsprüfung für Senioren, wie sie auf EU-Ebene diskutiert wird, ausgesprochen. „Ich traue den Senioren schon zu, dass sie sich ohne staatliche Vorgaben und bürokratische Kontrolle mit ihrer Gesundheit auseinandersetzen”, sagte er.

Doch Hamburgs Nachbarstadt Lübeck zeigt jetzt, wie man Senioren auch ganz ohne Zwang zur Führerschein-Aufgabe überzeugen kann: Sie lockt mit einem kostenlosen ÖPNV-Abo für ein Jahr, wenn Lübecker im Gegenzug ihren Führerschein abgeben. Auch in anderen Städten wie Leverkusen, Dortmund oder Bonn ist das längst Realität.

Und die Nachfrage ist groß: Die 500 Karten (damals noch Regionalkarten) für die erste Aktion in 2022 sollten in Lübeck eigentlich drei Jahre lang reichen, waren aber schon nach drei Monaten vergriffen, erklärt Oliver Bahr aus der Lübecker Stadtverwaltung der MOPO. Noch rasanter lief es mit dem Umstieg aufs Deutschlandticket: 500 Tickets zum Mai waren schon nach einem knappen Monat weg. Deshalb stockte die Stadt das Kontingent noch einmal um weitere 500 Tickets auf, von denen nun ebenfalls ein Großteil vergeben sei.

CDU will Angebot auch für Hamburgs Senioren

Ein Mindestalter gibt es in Lübeck nicht, auch jüngere können im Sinne der Mobilitätswende mitmachen. Eine erste Auswertung zeigt aber: Der absolute Großteil der Mitmachenden war zwischen 61 und 90 Jahre alt. Wie viele von ihnen tatsächlich umstiegen oder wie viele zwar noch einen Führerschein aber gar kein Auto mehr hatten, ist unklar. Immerhin: Es zeichnet sich ab, dass jeder Vierte im Abo bleibt, nachdem ein Jahr abgelaufen ist und es selbst gezahlt werden muss.

Die Idee wurde auch schon in Hamburg diskutiert. 2022 etwa schlug die CDU das Angebot vor. Damals sei der Vorstoß von Rot-Grün abgelehnt worden, weil man keine Erfolgsaussichten gesehen habe, sagt Richard Seelmaecker der MOPO. „Das ist bedauerlich, weil es ja ‚nur‘ ein Angebot und einen Impuls geben sollte. Wir hätten nach einem Jahr sehen können, ob und wie groß der Erfolg ist.“ Die CDU stehe zu dem Vorschlag. Es sei aber wichtig, dass das Angebot freiwillig sei, betonte Seelmaecker.

Die MOPO fragte bei der Verkehrsbehörde nach. „Hamburg hat hierzu aktuell keine konkreten Pläne“, sagte ein Sprecher. Einen Grund dafür nannte die Behörde nicht.