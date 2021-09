Sie sind klein, grau und immer auf der Suche nach Nahrung: Im Hamburger Park Planten un Blomen auf St. Pauli wimmelt es seit neuestem besonders am Abend von Ratten. Das Bezirksamt will jetzt reagieren – und richtet einen wichtigen Appell an alle Parkbesucher.

Die Nagetiere rennen besonders am späten Abend gerne über die großen Wiesen und Beete – auch auf den angesiedelten Spielplätzen. „Das ist wirklich kein schöner Anblick“, so ein MOPO-Leser, der auf den Missstand aufmerksam machte. Seiner Meinung nach gibt es inzwischen ein massives Rattenproblem.

Hamburg: Viele Ratten in Planten un Blomen

Die MOPO fragt beim zuständigen Bezirksamt Mitte nach. Dort ist das Problem bekannt. Viele Parkbesucher haben sich direkt ans Amt gewendet und von den Beobachtungen erzählt. Inzwischen sei auch das Institut für Hygiene und Umwelt informiert. Das Institut besuche regelmäßig den Park und kontrolliere auf gegebenenfalls erhöhten Rattenbestand. „Ein Mitarbeiter des Instituts war am 25. August an der beschriebenen Stelle tätig“, berichtet Sprecherin Sorina Weiland.

Das könnte Sie auch interessieren: Ratten leiden unter Corona-Krise: Nager ändern ihr Verhalten jetzt auf extreme Weise

Zur weiteren Kontrolle würden dort vorhandene Gehölze Anfang Oktober gerodet – früher gehe das laut Bundesnaturschutzgesetz nicht. Das Gesetz regelt, dass nur von Oktober bis Ende Februar abgeholzt beziehungsweise gerodet werden darf.

St. Pauli: Institut kontrolliert regelmäßig nach Ratten

Laut Bezirksamt wird Planten un Blomen dreimal in der Woche gereinigt. Sorina Weiland sagt, es bestehe der Verdacht, dass die vielen Ratten durch Essensreste angezogen werden. Im übrigen beschränke sich die Rattenplage nicht auf diesen einen Park, so Weiland. Alle Hamburger Parks seien betroffen. „Das liegt daran, dass immer mehr Menschen in die Parks gehen, um zu essen und dann ihre noch halb vollen Lebensmittelbehälter einfach liegenlassen.“

Mehr Ratten in Hamburg: Bezirksamt appelliert eindringlich

Das Bezirksamt appelliert eindringlich an die Hamburgerinnen und Hamburger, den Müll in die dafür vorgesehenen Abfalleimer zu entsorgen oder alternativ wieder mitzunehmen.