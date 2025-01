„Schlimmer Schandfleck im Stadtbild“ oder „Städtebaulich prägendes Baudenkmal der Nachkriegsmoderne“? Vor acht Jahren wurde in der Hansestadt erbittert über die vier denkmalgeschützten City-Hochhäuser am Klosterwall gestritten. Trotz Protesten kam es 2019 zum Abriss des „City-Hofs“ und das „Johann Kontor“ entstand. Aber ist der Neubau wirklich gelungen? Was meinen Sie?