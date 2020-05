Schaden immer höher: So viele Fahrräder werden in Hamburg gestohlen

Der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft (GDV) hat ausgewertet, wie viele Fahrräder in deutschen Städten gestohlen wurden. Hamburg landet bei diesem unrühmlichen Ranking auf dem Treppchen. Die Gold-Medaille schnappt sich aber eine andere norddeutsche Großstadt.

Im vergangenen Jahr wurden in Hamburg laut GDV 12.079 Fahrräder gestohlen. Damit liegt unsere Stadt deutschlandweit auf Platz drei hinter Bremen und Berlin und deutlich über Bundesdurchschnitt.

Das könnte Sie auch interessieren: Schwerer Unfall in Hamburg: Bus kracht in Bahnhof

Während Diebe in Deutschland laut GDV 335 Fahrräder pro 100.000 Einwohner entwendeten, sind es in Hamburg 656 Räder. Auf Platz zwei landet Berlin mit 788 Rädern, während sich Bremen mit 929 geklauten Drahteseln den ersten Platz sichert.

Fahrraddiebstähle in Deutschland: Hamburg über dem Durchschnitt

Die Auswertung der Daten zeigt auch, dass vor allem teure Fahrräder im Diebstahl-Trend liegen. Mit durchschnittlich 720 Euro pro gestohlenem Rad hätten die Versicherer so viel wie noch nie an Geschädigte gezahlt, teilte der Verband am Mittwoch mit.

Fahrraddiebstähle in Hamburg: Der Schaden ist so hoch wie nie

Insgesamt wurden laut Kriminalstatistik im Jahr 2019 278.000 Fahrräder gestohlen. Positiv an den Zahlen: Fast alle Bundesländer verzeichneten demnach einen Rückgang der Diebstähle. In Hamburg seien es fast zwölf Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahr. Nur in Sachsen hätten die Diebe 50 Fahrräder mehr pro 100.000 Einwohner entwendet. (alu)