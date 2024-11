Sauberer, leiser, aber deutlich teurer: Hochbahn bestellt Hunderte Elektro-Busse

Die Hochbahn in Hamburg beabsichtigt, in den kommenden fünf Jahren bis zu 350 neue Daimler-Elektrobusse zu bestellen. Doch der Weg zur nachhaltigen Mobilität wird zunehmend schwieriger.

Das städtische Verkehrsunternehmen Hochbahn hat einen Vertrag über die Lieferung von bis zu 350 Elektrobussen abgeschlossen. Innerhalb der kommenden fünf Jahre könne das Unternehmen somit die Solo- und Gelenkbusse von Daimler Buses bestellen, teilte die Hochbahn mit. Die Batterien der neuen Fahrzeuge sollen eine Reichweite von 250 bis 300 Kilometern ohne Nachladen garantieren.

Nachhaltigkeit auf Hamburgs Straßen

„Mit den neuen Bussen wollen wir die nachhaltige Mobilität in Hamburg weiter ausbauen“, sagte der Technik-Vorstand der Hochbahn, Jens-Günter Lang. Die emissionsfreien Busse seien teurer als Dieselbusse, daher werde es ohne eine Bundesförderung zunehmend schwieriger den Kurs beizubehalten. Die Förderung soll im Sommer 2025 auslaufen.

Die Entscheidung für Daimler Buses beruhte nicht nur auf Kosten- und technischen Aspekten, sondern auch auf nachhaltiger Produktion. Nachhaltigkeitskriterien flossen zu zehn Prozent in die Kaufentscheidung ein, was zu mehr Transparenz in der Lieferkette führt.

Merle Schmidt-Brunn, Hochbahn-Vorständin für Finanzen und Nachhaltigkeit sagte: „Unsere Entscheidung, Nachhaltigkeitskriterien mit einzubeziehen, zeigt Wirkung. Mittlerweile liefern die Unternehmen deutlich mehr Informationen über ihre Produktions- und Lieferkette als früher. Wir merken, dass wir mit den richtig gesetzten Anreizen Einfluss auf die Industrie nehmen können – hin zu mehr nachhaltiger Produktion.“

Bestellungen emissionsfreier Busse seit 2020

Die neuen Elektrobusse sollen nicht nur die Luftqualität verbessern und Lärmemissionen reduzieren, sondern auch den CO 2 -Ausstoß erheblich verringern. Die Hochbahn hat bereits seit 2020 ausschließlich emissionsfreie E-Busse bestellt. In den vergangenen Jahren habe die E-Busflotte knapp 30 Millionen Kilometer emissionsfrei zurückgelegt und dabei den Ausstoß von 37.000 Tonnen CO 2 vermieden, so die Hochbahn.

Derzeit verfüge das Unternehmen nach eigenen Angaben schon über knapp 280 Elektrobusse, die von den Betriebshöfen Alsterdorf, Harburg, Hummelsbüttel und Langenfelde starten. Die Standorte in Billbrook und Wandsbek sollen in den kommenden Jahren elektrifiziert werden. Insgesamt habe die Hochbahn etwa 1100 Busse. (dpa/mp)