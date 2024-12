Sauber: Hamburg bekommt zweiten Duschbus für Obdachlose

Seit 2019 können Obdachlose in Hamburg kostenlos in einem Bus duschen, der regelmäßig für sie zur Verfügung steht. Nun gibt es einen zweiten Bus.

Der Hamburger Duschbus GoBanyo ist seit fünf Jahren auf den Straßen unterwegs, um Menschen ohne Obdach eine warme Dusche und saubere Kleidung bieten zu können. Fast 29.000 Mal haben Menschen seitdem in dem umgebauten Bus der Hamburger Hochbahn geduscht, wie die gemeinnnützige Organisation GoBanyo mitteilte. Künftig kann sie noch mehr obdachlosen Menschen helfen, denn die Hamburger Hochbahn hat GoBanyo zum fünften Geburtstag einen zweiten ausrangierten Linienbus geschenkt.

„Mit der Spende eines zweiten Busses möchten wir das Engagement von GoBanyo weiter unterstützen, das in den vergangenen fünf Jahren so vielen Menschen in prekären Lebenssituationen Hoffnung gegeben hat“, sagte Finanz- und Nachhaltigkeitsvorständin Merle Schmidt-Brunn laut Mitteilung.

WochenMOPO vom 6.12.24 MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Operation Ernstfall: Wie sich Hamburg auf einen Krieg vorbereitet

– Energiepreise steigen: So sparen Sie bis zu 500 Euro Gas-Kosten

– Wird der Crash-Kreisel erneut umgebaut? Am Klosterstern leben Radfahrer gefährlich

– Kleine Schwester der Schanze: Die Weidenallee überrascht mit einer großen Auswahl an Cafés

– Große Rätselbeilage mit jeder Menge Knobelspaß

– 20 Seiten Sport: Hier kommt Alex! St. Paulis Cheftrainer im großen MOPO-Interview

– 28 Seiten Plan7: Jetzt in Hamburg! So gut ist das neue Michael-Jackson-Musical & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Der zweite Duschbus für Hamburg ist noch nicht umgebaut – auch er soll wie schon der erste drei vollausgestattete Badezimmer erhalten. Der Ausbau werde rund 300.000 Euro kosten, GoBanyo hofft in dem Zusammenhang auf viele Spenden.

Duschbus hat an fünf Tagen der Woche geöffnet

Der erste Duschbus fährt derzeit jeden Donnerstag das Millerntorstadion sowie freitags, samstags und sonntags den Steintorplatz am Hauptbahnhof und montags das Rathaus in Altona an. Er hat an diesen fünf Tagen von 10 bis 14 Uhr für die Bedürftigen geöffnet. Sie erhalten vor dem Duschen alles Nötige wie Zahnbürste, Zahnpasta, Handtuch, Duschbad, Rasierer und neue Kleidung.

Das könnte Sie auch interessieren: „Obdachlose Frauen sind unsichtbar. Aber es sind viele und werden immer mehr“

Die Idee zu dem Duschbus hatte der Hamburger Dominik Bloh, der selbst lange obdachlos war. „Wir sehen, dass das Hilfe zur Selbsthilfe ist“, sagt Bloh. Einige Menschen würden dank der kostenlosen Duschen und der frischen Kleidung weg von der Straße zurück ins Hilfesystem kommen. Damit sei auch der Weg zu einer Wohnung geebnet. „Das ist etwas ganz Besonderes, wenn der Duschbus hilft, die Leute von der Straße zu holen.“ (dpa/mp)