Sashimi, Falafel oder Entenbraten: Sechs Ideen für ein Dinner mit Eltern in Hamburg

Geburtstag, das Kennenlernen des neuen Partners oder ein anderer schöner Anlass – wenn ein Abendessen mit euren Eltern im Restaurant ansteht, darf es ruhig etwas Besonderes sein. Entdeckt 7 Orte, an denen sich Mama und Papa so richtig wohlfühlen.

Henssler at home

Sashimi, Nigiri, Maki und aufwendige Inside-Out-Rolls – kreatives, kalifornisch-japanisches Sushi bekommt ihr bei Henssler at home an der Großen Elbstraße. Die hochwertigen Zutaten werden gekonnt zu leckeren Rollen verarbeitet und schmecken wirklich ausgezeichnet!

Öffnungszeiten: Mo-Fr 11-22 Uhr, Sa 13-22 Uhr, So 16-22 Uhr

Kontakt: Große Elbstraße 137, Altona, Tel. (040) 607700030, Webseite: henssler-at-home.de

Zeik Restaurant

Das Zeik, oder rückwärts Kiez, verspricht ganz besondere Geschmackserlebnisse! Maurizio Oster und sein Team bereiten euch spannende Kreationen aus ausschließlich hochwertigen und regionalen Produkten. Jedes Gericht wird mit Kochtechniken aus aller Welt sowie einer extra Portion Liebe und Leidenschaft verarbeitet.

Öffnungszeiten: Di-Sa 18-00 Uhr

Kontakt: Sierichstraße 112, Winterhude, Tel. (040) 46653531, Webseite: zeik.de

Haebel

Quality first! Die Küche vom „Haebel“ serviert euch täglich beste Qualität in einer charmanten Atmosphäre. Beeinflusst von nordischen Elementen findet die saisonale Küche ihre Wurzeln in Frankreich und verspricht eine besondere Mischung aus Tradition und Moderne. Küchenchef Fabio Haebel zaubert in der Küche Kulinarik für jeden Geschmack. Probiert doch gerne den Island-Lachs mit Kerbelwurzel, Selleriepüree, Lachskaviar und Käseraspeln.

Öffnungszeiten: Di-Sa ab 17.30 Uhr, Sa 12-15 Uhr (Mittagessen)

Kontakt: Paul-Roosen-Straße 31, St. Pauli, Tel. 0151 72423046, Webseite: haebel.hamburg/

Neni

„Familiengefühl und Lebensfreude in einen Kochtopf gepackt. Kräftig umgerührt. An einen Tisch gepackt. Und mit Familie und Freunden geteilt“ – das Motto des Neni spricht für sich. In der HafenCity weht seit 2016 ein ostmediterraner Wind durch die Fleete. Das exklusive Restaurant vereint die Geschmackswelten Israels, Syriens, Tunesiens, Marokkos und Libanons. Humus, Falafel und Rote Beete werden in ausgelassener Stimmung auf dem Tisch geteilt. In lauter, bunter und rundum sympathischer Atmosphäre macht das Neni das Essengehen zu einem einmaligen Erlebnis. Ein ganz besonderes Highlight ist der Jerusalem Teller: ein typische Spezialität Israels, die es ausschließlich in speziell arabischen, traditionellen Lokalen zu genießen gibt.

Öffnungszeiten: Mo-Fr 6.30-23 Uhr, Sa-So: 7-23 Uhr

Kontakt: Osakaallee 12, Hafencity, Tel. (040) 555575442, Webseite: nenihamburg.de/

Heimatjuwel

Juwelen glänzen – und das stimmt auch bei diesem süßen kleinen Restaurant: Beim Heimatjuwel werden euch große Geschmackserlebnisse geboten! Dabei wird besonders viel Wert auf regionale Produkte gelegt. Standard-Gerichte findet ihr hier nicht, denn hinter jeder Komposition steckt echte Liebe zum Kochen. Und die schmeckt man!

Öffnungszeiten: Di-Sa 18-22 Uhr, Do-Fr 12-14 Uhr

Kontakt: Stellinger Weg 47, Eimsbüttel, Tel. (040) 42106989, Webseite: heimatjuwel.de/

Tschebull

Mitten in der City haben wir ein echtes Schmankerl gefunden: Bei Tschebull im Levantehaus bekommt ihr moderne, österreichische Küche serviert. Die gemütliche Atmosphäre lädt dazu ein, auf den einen oder anderen Schoppen mehr zu bleiben – denn hier bekommt ihr auch leckere und gute österreichische Weine.

Öffnungszeiten: Mo-Sa 12-16 Uhr und 17-23.30 Uhr

Kontakt: Mönckebergstraße 7, Altstadt, Tel. (040) 32964796, Webseite: tschebull.de