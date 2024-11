Mönckebergstraße statt Barclays Arena: Hamburger Star gibt Gratis-Konzert

Am 23. November wird es auf der Open-Air-Bühne in der Hamburger City wieder ein vorweihnachtliches Musikprogramm geben. Mitsingen ist auf der Mönckebergstraße ausdrücklich erwünscht.

Der Hamburger Popstar Sasha (52), sonst eher auf den Bühnen von großen Hallen wie der Barclays Arena zu sehen, wird am 23. November zusammen mit anderen Künstlern bei einem kostenlosen Konzert auf der Hamburger Mönckebergstraße auftreten. Als Auftakt in die Vorweihnachtszeit treten unter dem Motto „Lichter, Glanz & Gloria“ auch Kinderchöre, die Turmbläser vom Michel und der Kiezchor „Hansemädchen“ auf, teilten die Veranstalter mit.

Weihnachtssingen mit Sasha in der Hamburger Innenstadt

Ab 16 Uhr startet das Programm, Mitsingen ist erwünscht. „Weihnachtslieder gehören doch zum Fest der Liebe dazu“, sagte Popsänger Sasha.

Sänger Sasha wird kostenlos in der Hamburger Innenstadt auftreten. (Archivbild) picture alliance / Maximilian Koch | Maximilian Koch Sänger Sasha wird kostenlos in der Hamburger Innenstadt auftreten. (Archivbild)

Die Veranstaltung, die die BID (Business Improvement District) Mönckebergstraße den Hamburgern schenkt, unterstützt auch einen wohltätigen Zweck. Wenn Besucher ein Foto mit dem Hashtag #mösingt auf Instagram posten und den Kanal @moenckebergstraße markieren, spendet die BID an das Projekt „Hilf Mahl“.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs Kochbuch-Königin sagt Tschüs: „Ich hoffe, es kommen alle nochmal vorbei“

Je ein Euro pro Post gehen so an die Hilfe für Obdachlose in Hamburg. Die Veranstalter rechnen zusätzlich zu den Einkaufenden mit etwa 5000 Fans. (dpa/mp)