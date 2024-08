Wer durch den Grotefendweg in Iserbrook läuft, der hat den Eindruck, doppelt zu sehen: An der Straße reihen sich insgesamt 22 Doppelhaushälften, alle aus den 60er-Jahren, alle gebaut aus dem gleichen roten Backstein mit dem exakt gleichen Grundriss. Das Unglaubliche: Einige davon sind seit Jahren unbewohnt. Der Vermieter ist aber nicht irgendwer, sondern der Staat selbst. Im Jahr 2022 kam zwar langsam Bewegung in die Sache, doch noch immer steht dort Wohnraum leer – und nicht nur dort. Der Bund verwaltet noch viel mehr Leerstand in Hamburg. Was dauert da so lange und wann können dort Mieter einziehen?