Neue Fahrbahn, neue Radwege und mehr Sicherheit: Die Elbgaustraße soll ab dem Frühjahr 2024 umgebaut werden, das hat der Hamburger Senat am Dienstag beschlossen. Die MOPO erklärt, was sich für Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger ändert und wie die neue Straße aussehen soll.

Zwischen der Elly-See-Straße in Lurup und dem Niekampsweg in Eidelstedt will der Senat die Elbgaustraße auf insgesamt 2,3 Kilometern umbauen lassen. Nicht nur die Fahrbahn wird saniert, sondern auch der Rad- und Fußverkehr sollen verbessert werden.

Elbgaustraße: Mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer

Weil Radfahrer derzeit teilweise auf der Straße fahren müssen, soll es in Zukunft bis zu 2,50 Meter breite Radwege geben. Zwischen dem Friedrichhulder Weg und dem Fangdieckgraben entsteht ein Radweg für beide Richtungen. So wird die Veloroute 14 an den geplanten Radschnellweg Elmshorn-Hamburg angebunden, der in Richtung Innenstadt verläuft.

Die Fußgänger erhalten ebenfalls breitere und auch barrierefreie Gehwege. Außerdem sollen die vorhandenen Grünflächen aufgewertet werden. An der Bushaltestelle Elbgaustraße tut sich ebenfalls einiges: Die Kapazitäten werden zum Beispiel durch die Einrichtung zusätzlicher Haltemöglichkeiten ausgebaut. An den Bushaltestellen werden die Bordsteine barrierefrei abgesenkt.

Mehr Sicherheit an der Elbgaustraße

Weil es an der Haltestelle öfter zu Unfällen gekommen ist, werden auch zwei zusätzliche Ampeln für mehr Sicherheit sorgen. Eine soll südwestlich der Einmündungen Dammstraße und Weidplan stehen, die Zweite südlich der Einmündung Vorhornweg. Für Radfahrer sind rund um den Bahnhof außerdem 39 neue Fahrradbügel geplant.

„Wir machen die Infrastruktur an der Elbgaustraße fit für die Zukunft. Hier sanieren wir die Straße und realisieren ab Anfang 2024 ein nachhaltiges Verkehrskonzept, dass den Bedürfnissen aller Verkehrsteilnehmenden gerecht wird und gleichzeitig den Zielen des Klimaschutzes dient“, sagt Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne).

Bäume und Parkplätze müssen weichen

Für die Umbaumaßnahmen müssen 52 Bäume gefällt werden, wofür die Verkehrsbehörde aber die Nachpflanzung von 56 neuen Bäumen verspricht. Auch einige Parkplätze müssen den Umbauten weichen: „Um Standorte für Neupflanzungen von Straßenbäumen oder die Herstellung von Geh- und Radwegen vorzusehen“, werden die Parkplätze von 76 auf 53 reduziert, sagt eine Sprecherin der Verkehrsbehörde auf MOPO-Anfrage.

Mit welchen Einschränkungen Verkehrsteilnehmer während der Baumaßnahmen rechnen müssen, kann die Verkehrsbehörde noch nicht final sagen. „Nach jetzigem Planungsstand soll der vierstreifige Abschnitt der Elbgaustraße zwischen Luruper Hauptstraße und Farnhornweg während der Bauzeit weiterhin in beide Richtungen auf jeweils einem Fahrstreifen befahrbar sein“, so eine Sprecherin. Für die weiteren Bauabschnitte nördlich des Farnhornwegs wird der Verkehr nach jetzigem Planungsstand jeweils in eine Richtung fahren können.

Die Arbeiten an der Elbgaustraße sollen voraussichtlich 2026 abgeschlossen werden.