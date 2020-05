Saisonstart für Green-Kayak: Müll-Jagd auf Hamburgs Gewässern geht wieder los

Wassersport ist in Hamburg eine sehr beliebte Freizeitbeschäftigung. Und seit kurzem dürfen Menschen, die kein eigenes Boot besitzen, Kanus, Kajaks und Co. auch wieder offiziell ausleihen. Trotz Corona ist es nun möglich, die vielen Wasserflächen Hamburgs zu nutzen um zu rudern, zu paddeln oder um der Umwelt etwas Gutes zu tun. Die dänische Umweltinitiative „Green Kayak“ macht’s möglich.

Müll sammeln und dabei die Aussicht auf die Alster genießen? Das klingt doch sehr vielversprechend! Konzept des Anbieters: Umweltschutz und Freizeitvergnügen werden kombiniert. Außerdem sind die Paddel-Touren, die das Unternehmen stellt, vollkommen umsonst. Mitgründer Oke Carstensen appelliert an die Hamburger: „Packt an! Die Saison 2020 steht vor der Tür und wir hoffen, dass viele aufs Wasser kommen und fleißig Plastik und anderen Müll aus dem Wasser fischen".

Seit vergangenem Jahr kann man durch Hamburg paddeln und sich dabei für den Umweltschutz einsetzen. skyfish.com Foto:

Paddeln in Hamburg für den guten Zweck

Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne): „Auch wenn in diesem Jahr alles anders ist: Ich hoffe, dass möglichst viele Menschen in Hamburg das sympathische Angebot der dänischen Umwelt-NGO in diesem Sommer nutzen.“

Im April vergangenen Jahres stellte Kersten die dänische Initiative in Hamburg vor. Daraufhin wurden die sechs Boote 936-mal gebucht und konnten insgesamt mehr als 3100 Kilogramm Müll aus Hamburgs Gewässern fischen. Im Schnitt sind das 3,5 Kilogramm Plastik-Müll pro Tour.

Mehr als 1800 Paddler sammelten 2019 Müll

Bei folgenden Vermietungen in Hamburg können die Kajaks ausgeliehen werden: Segelschule Käpt‘n Prüsse, Zur Gondel, SUP CLUB Hamburg, Hansa Steg, Bootshaus Bergedorf und bei Paddel-Meier.

Maximal zwei Personen können an Bord. Es stehen zwei Schwimmwesten, Müllgreifzangen und ein Eimer zur Verfügung. Nach Abgabe wird der gesammelte Müll gewogen und registriert. (aps)