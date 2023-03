Mehr oder weniger halbherzig aufgestellte Bauzäune begrenzen das brach liegende Gelände an der Suurheid, direkt neben dem Asklepios Westklinikum in Rissen. Einige Planierraupen stehen einsam in der Gegend herum, ansonsten passiert dort wenig. Dabei will das städtische Wohnungsbauunternehmen SAGA hier seit Jahren günstige Mehrfamilien- und Reihenhäuser errichten. Doch der Start der Bauarbeiten wird sich wohl noch sehr viel länger hinziehen.