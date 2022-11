HVV-Haltestellen plötzlich umbenannt – das steckt dahinter

HVV-Fahrgäste dürften sich am Montagmorgen ordentlich die Augen gerieben haben: An der Haltestelle Rothenburgsort stand der Name Tropenburgsort, der Eppendorfer Baum hieß Steppendorfer Baum und statt Kirchwerder war Kap Verder auf den Haltestellen-Schildern zu sehen. Grund für die Umbenennungen: der Klimawandel und die Weltklimakonferenz, die gerade in Ägypten stattfindet.

Insgesamt 14 U-Bahn-, S-Bahn- und Bushaltestellen des HVV werden am Montag im Rahmen einer Aktion zum Klimawandel für drei Tage umbenannt, hieß es vom Hamburger Verkehrsunternehmen. Das Überkleben der Schilder fand anlässlich der 27. Weltklimakonferenz in Ägypten statt, die am Sonntag begonnen hat und bis zum 18. November läuft. Ziel der Aktion: Die konkrete Bedrohung durch den Klimawandel auch für Hamburg deutlich machen, denn steigende Meeresspiegel, anhaltende Trockenheit und extreme Hitze werden auch bei uns im Norden tiefgreifende Folgen haben.

Auch diese S-Bahn-Haltestellen werden umbenannt: Aus Bahrenfeld wird Balearenfeld, aus Stellingen Seychellingen, Hammerbrock heißt Havannerbrook und Allermöhe Mallermöhe.

Klimawandel und Klimakonferenz: HVV benennt Haltestellen um

Bei den U-Bahnen verwandelt sich außerdem Schlump in Kuala Schlumpur, Saarlandstraße in Saharalandstraße und St. Pauli wird zu São Pauli.

Das hier könnte Sie auch interessieren: Ist das genug? EU-Gipfel verschärft Klimaziel für 2030

Folgende Bus-Haltestellen können sich über temporäre neue Namen freuen: S Casablankenese, eigentlich S-Bahn Blankenese, aus Trabrennbahn Bahrenfeld wird Trabrennbahn Balearenfeld und Mümmelmannsberg heißt U Mümmelmannsbeach. Der Schenefelder Platz heißt Schenefelder La Paz und die Schule Kirchwerder Schule Kap Verder. (alp)