S-Bahn-Pendler aufgepasst: Auf dieser Strecke fahren fast zwei Wochen lang nur Busse

Die Bauarbeiten für die neue S-Bahnlinie S4 zwischen Altona und Bad Oldesloe schreiten voran. Für Pendler gibt es allerdings erst einmal eine schlechte Nachricht: Eine wichtige S-Bahnstrecke muss dafür tagelang gesperrt werden.

Im Detail wird die Linie S1 zwischen den Haltestellen Berliner Tor und Ohlsdorf ab dem 15. Januar in beide Richtungen gesperrt.

Hamburg: S1-Strecke wird ab dem 15. Januar gesperrt

In der Innenstadt beginnen und enden die Züge bis zum 25. Januar an der Station Berliner Tor. Nur am 20. und 21. Januar wendet die S1 bereits am Hauptbahnhof. In der gesamten Zeit ist ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Berliner Tor und Ohlsdorf eingerichtet. Zwischen Ohlsdorf und Hamburg Airport beziehungsweise Poppenbüttel fahren wie gewohnt S-Bahnen.

Während der Sperrung setzt die Bahn neue Signale und verlegt Kabel für die S4. Diese wird von Altona aus zunächst durch den City-Tunnel (Reeperbahn, Jungfernstieg) geleitet und fädelt sich anschließend auf die S1-Strecke über Berliner Tor bis nach Hasselbrook ein. Von dort aus ist gerade der erste neue Abschnitt bis zur Luetkensallee im Bau, bevor die Bahn dann über Rahlstedt und Ahrensburg weiter nach Bad Oldesloe fährt.

Ab 2029 soll die neue Linie dann von Altona bis nach Bad Oldesloe fahren und bis zu 25.000 Menschen in Wandsbek, Marienthal, Tonndorf, Rahlstedt und im Kreis Stormarn an das Hamburger Schnellbahnnetz anschließen. Das Projekt kostet rund 1,85 Milliarden Euro, wovon der Bund 84 Prozent trägt. Den Rest teilen sich die Länder und die Bahn zu unterschiedlichen Anteilen. (aba)