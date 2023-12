S-Bahn-Nadelöhr: Gerade freigegeben und schon die nächste Störung

Die Freude vieler Pendler in Hamburg währte nur kurz: Nach vier Wochen Teilsperrung zwischen den Landungsbrücken und dem Hauptbahnhof wurde der S-Bahn-Verkehr im Citytunnel am Montag wieder freigegeben – doch nur kurze Zeit später gab es schon eine neue Störung.

Am frühen Morgen meldete die S-Bahn Hamburg über den Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, dass die Züge der S3 von Pinneberg in Richtung Neugraben/Stade über die Dammtorlinie ohne Halt in Altona fahren. Der Grund dafür soll eine technische Störung gewesen sein.

Die Züge der #S3 von Pinneberg in Richtung Neugraben/Stade fahren aktuell über die Dammtorlinie ohne Halt in Altona. Grund: Technische Störung an der Strecke. #hvv #sbahnhh — S-Bahn Hamburg (@SBahnHamburg) December 4, 2023

Etwas mehr als eine Stunde später gab es dann zwar eine Entwarnung, vereinzelte Zugausfälle seien aber immer noch möglich, so die Bahn auf X.