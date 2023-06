Für die Osdorfer und Luruper dürfte es keine Überraschung mehr sein: Ihre seit 50 Jahren versprochene Bahnanbindung wurde mal wieder ganz hinten angestellt. Die Route steht nach einigen holprigen Anläufen zwar endlich, aber vor 2040 wird die Strecke wohl nicht in Betrieb gehen. Und selbst das ist noch optimistisch gerechnet. Es ist eine Geschichte der Verzögerungen und gebrochenen Versprechen. Was ist diesmal der Grund?

Für die Osdorfer und Luruper dürfte es keine Überraschung mehr sein: Die ihnen seit 50 Jahren versprochene Bahnanbindung wurde mal wieder ganz hinten angestellt. Die Route steht nach einigen holprigen Anläufen zwar endlich, aber vor 2040 wird die Strecke nicht in Betrieb gehen – und selbst das ist noch optimistisch gerechnet. Es ist eine Geschichte der Verzögerungen und gebrochenen Versprechen. Was ist diesmal der Grund?

Seit einigen Wochen steht am Osdorfer Born gegenüber dem „Born Center“ ein Aufsehen erregendes „Denkmal“: Es zeigt den vermeintlichen Eingang einer S- und U-Bahnstation und wurde von dem Künstlerkollektiv „Baltic Raw Org“ an den Stadtteil übergeben. Symbolisch steht es für eine vor 50 Jahren zum ersten Mal versprochene Schienenanbindung für den Stadtteil, die doch nie zur Realität wurde.

Als der Senat 1973 stolz die Pläne für eine neue U-Bahnlinie vom Bahnhof Altona über Lurup bis in den Osdorfer Born präsentierte, machte zuerst die damalige Ölkrise dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. Ein Jahr später ließ der frisch gewählte SPD/FDP-Senat diese Pläne tief in den Schubladen verschwinden.

2009 gab es dann kurz Hoffnung für die Osdorfer und Luruper: Jetzt sollte es eine Straßenbahn in ihre Stadtteile geben. Dieses Verkehrsmittel stand dann aber nur knapp zwei Jahre später in ganz Hamburg vor dem Aus. 2014 verkündete der damalige Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz (SPD): Es wird doch eine U-Bahn. Ach nee, 2019 entschied sich der rot-grüne Senat nach vielen Untersuchungen und verspäteten Machbarkeitsstudien für eine S-Bahn, die S32. Diese sollte Mitte der 2030er Jahre fertig werden.

Warum die Route noch einmal neu geplant wurde

Ende gut, alles gut? Im April 2023, also wieder vier Jahre später, gab es dann plötzlich Probleme mit der Streckenführung. Ein Gutachten besagte, dass die geplante Route entlang der Luruper Chaussee wegen Erschütterungen und durch die S-Bahn entstehende Magnetfelder Probleme bei den wissenschaftlichen Experimenten der künftigen Science City Bahrenfeld verursacht hätte.

Die Lösung bestand darin, die Trasse um 300 Meter zu versetzen. Insgesamt verläuft die acht Kilometer lange Strecke zwischen Holstenstraße und Osdorfer Born größtenteils durch einen Tunnel, der unter anderem unter der Trabrennbahn und dem Volkspark gebuddelt wird. Die geplante S-Bahn-Station Stadionstraße fällt dafür ersatzlos weg.

Die Route und das Verkehrsmittel stehen endlich fest – kann es jetzt losgehen? Nicht ganz. Denn da ist noch ein anderer riesiger Tunnel mit dem sperrigen Namen „Verbindungsbahnentlastungstunnel“ (VET) im Weg, der die S-Bahnen vom Hauptbahnhof aus übers Dammtor mit dem zukünftigen Fernbahnhof Altona am Diebsteich verbinden soll – ein Milliardenprojekt, das noch in der Anfangsphase der Gutachten und Planungen steckt.

Die neue S-Bahn steht noch hinter anderen Bauprojekten

Aus einer Mitteilung des Hamburger Verkehrsstaatsrats Martin Bill (Grüne) an die Bürgerschaft geht jetzt hervor, dass „eine Inbetriebnahme der S32 nicht vor Inbetriebnahme des VET erfolgen“ kann. Davor muss aber zunächst noch der neue Fernbahnhof Altona fertig werden, die Deutsche Bahn rechnet hier mit 2027. Wenn 2028 dann der VET gebuddelt wird – voraussichtlich über elf Jahre – könnten im absoluten Idealfall ab 2040 Züge nach Osdorf und Lurup fahren. Dazu kommt: Es ist noch unklar, ob der gigantische S-Bahntunnel im Hamburger Westen überhaupt gleichzeitig mit dem noch gigantischeren VET gebaut werden kann.

Am Montag war die S32 auch Thema im Verkehrsausschuss, wo die Behörde den neuen Plan noch einmal erklärte. Was aber wird aus den Menschen in Lurup und Osdorf? Von einem Hochleistungsbussystem ist vage die Rede – doch wo, wann und wie? Steht noch nicht fest. Auf der Luruper Chaussee fährt bereits der X3, allerdings kommen die Fahrzeuge bei dichtem Verkehr langsam voran – es bräuchte eine Extra-Busspur.

Fazit: Selbst wenn bei den großen Bauprojekten der Bahn alles ohne Verzögerungen liefe, rückt die S-Bahn für den Hamburger Westen wieder in sehr weite Ferne. Das Projekt steht am Ende einer Kette von Bauvorhaben, die sich alle gegenseitig bedingen – und weiter verzögern können.