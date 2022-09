S-Bahn-Chaos an den Elbbrücken: So geht es jetzt weiter

Der Lkw-Brand unter der Brücke an der S-Bahn-Station Elbbrücken (HafenCity) sorgt seit Wochen für Chaos im S-Bahn-Verkehr. Leidtragende sind vor allem die Pendler. Die Bauarbeiten laufen auf Hochtouren – am 19. September soll nun der Betrieb der S3 wieder aufgenommen werden.

Auch Wochen nach dem Brand sind die Spuren des Feuers an der Brücke noch deutlich zu erkennen: Ruß klebt an den Wänden, die Mauern sind mit einem Gerüst ummantelt. „Am 19. September kann der Bahnbetrieb aber wieder ganz normal starten“, sagte Axel Boß, Leiter DB Netz AG in Hamburg, am Mittwoch im Gespräch mit der MOPO.

Nach Lkw-Brand: S3 streckenweise gesperrt

Der Grund für die Sperrung: Am 8. August war ein Lastwagen unter der Brücke des S-Bahnhofs Elbbrücken abgebrannt. Die Brücke ist dabei schwer beschädigt worden – aufwendige Reparaturarbeiten sind nötig, um sie zu erhalten.

Zuerst seien die genauen Schäden der Brücke analysiert und von einem Sachverständigen beurteilt worden, so Boß. Die Planungen seien nun beendet und der Bau von stützenden Elementen an den Tunnelwänden könne beginnen. Die Kosten werden sich laut Boss in einem Preisrahmen von 500.000 bis einer Millionen Euro bewegen.

Axel Boß erklärt, dass die Bauarbeiten an der Brücke bei der S-Bahn-Station Elbbrücken „voll im Zeitplan“ liegen.

Wer von Harburg in Richtung Innenstadt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln will, muss seit Wochen mit einem Umsteige-Chaos leben – Wartezeiten und Gedränge auf dem Bahnsteig inklusive: Zwischen Wilhelmsburg und Hammerbrook fährt statt der S3 ein Pendelzug im 20-Minuten-Takt. Deshalb heißt es für alle: In Wilhelmsburg raus der S3, rein in den Pendelzug, dann in Hammerbrook raus aus dem Pendelzug und wieder in die reguläre S3.

Eineinhalb Wochen müssen sich Pendler aus Harburg nun noch gedulden, bis der reguläre Betrieb der S3 wieder aufgenommen wird.