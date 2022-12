Desinformationen und Propaganda direkt aus dem Kreml anstelle von aktueller Popmusik – so sah das Programm von Mega Radio zuletzt aus. Nach dem Verbot der russischen Staatsmedien RT und Sputnik in der EU folgten nun drastische Konsequenzen in Hamburg. Noch am Vormittag lief ein Programm aus kurzen Nachrichten und Instrumentalmusik, ehe der verantwortliche Plattformbetreiber Media Broadcast den Stecker zog.

Am Donnerstagmittag war Schluss: Wer Mega Radio über den Hamburger Digitalradio-Kanal 10D empfangen wollte, bekam nur noch die Fehlermeldung angezeigt, dass die Station nicht verfügbar ist. Noch am Vormittag lief ein Programm aus kurzen Nachrichten und Instrumentalmusik, ehe der verantwortliche Plattformbetreiber Media Broadcast den Stecker zog.

Nach Sputnik-Verbot: Mega Radio in Hamburg abgeschaltet

Aufgrund rechtlicher Vorgaben durch das EU-Verbot des TV-Kanals RT und der Nachrichtenagentur Sputnik musste Mega Radio in Hamburg und Hessen aufgrund der großflächigen Übernahmen im Programm abgeschaltet werden, bestätigte ein Media-Broadcast-Sprecher der MOPO. Die anderen Ableger Mega Radio Bayern, Mega Radio Mix und Mega 80’s und dürften vorerst weitersenden. Bei ihnen wurden keine Sputnik-Inhalte im Programm festgestellt.

Die Mega Radio-Abschaltung gelte bis auf weiteres. Man dürfe erst wieder senden, wenn die nun verbotenen Sputnik-Inhalte aus dem Programm entfernt wurden, sagte der Sprecher weiter. Eine Neuvergabe des Sendeplatzes sei erst möglich, wenn Mega Radio diesen selbst kündigt.

Das Mega Radio-Aus in Hamburg hatte sich bereits angedeutet. Die Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein teilte am Mittwoch auf MOPO-Anfrage mit, dass davon auszugehen sei, „dass die Media Broadcast die Verbreitung des Programms Mega Radio in seiner jetzigen Ausgestaltung in Hamburg einstellen wird.“