Sie sehen aus wie orangefarbene Bälle und leuchten schon von Weitem: Die Kürbisse sind reif und warten darauf, zu Suppen und Eintöpfen verarbeitet zu werden oder an Halloween eine Hauptrolle zu spielen. Zahlreiche Höfe machen das schwergewichtige Herbstgemüse zur Attraktion für den Oktober – hier sind lohnenswerte Ziele, für die Sie nicht weit fahren müssen.

Gruseln auf Karls Erlebnishöfen

Erlebnisreich und abenteuerlich ist der Herbst auf Karls Erlebnishöfen. In Warnstorf bei Lübeck oder in Rövershagen bei Rostock wird es bis zum 5. November mit schaurig-schöner Dekoration ganz schön aufregend. Nicht nur Kürbisschnitzen, Kürbismarkt und Kürbisgerichte, sondern auch gruselige Überraschungen warten auf die großen und kleinen Besucher.

Karls Erlebnishof, Fuchsbergstraße 4, 23626 Warnstorf und Purkshof 2, 18182 Rövershagen, tägl. 8 bis 19 Uhr

Auf Karls Erlebnishöfen spielen bis Anfang November die Kürbisse die Hauptrolle.

Altenhagen: Kürbisse schnitzen in der Scheune

Familie Rust betreibt den Erlebnisbauernhof Altenhagen am Steinhuder Meer. Ein Ausflug in Richtung Hannover lässt sich also bestens mit einem Besuch des großen Binnengewässers oder einer Radtour um den See verbinden. Auf dem Hof freuen sich Ponys, Esel, Ziegen und Katzen über Streicheleinheiten. Neben dem beliebten Hofcafé mit hausgemachten Torten und dem Hofladen öffnet bis zum 31. Oktober die große Kürbisscheune. An den Wochenenden sind alle Besucher zum Kürbisschnitzen eingeladen.

Erlebnisbauernhof und Kürbis Scheune, Altenhäger Straße 93, 1558 Hagenburg-Altenhagen, tägl. 9 bis 18 Uhr, Hofcafé Mi bis Sa 9 bis 18 Uhr

Kürbispyramiden vor den Höfen sind immer ein schöner Hingucker. dpa Kürbispyramiden vor den Höfen sind immer ein schöner Hingucker.

Kürbis-Hof Bartels bei Rade: Pyramide in Orange

Auf dem Hof Bartels bei Rade südlich von Hamburg stapeln sich jährlich Hunderte Kürbisse in Pyramidenform. Neben dem Hofladen gibt es eine zum Café ausgebaute Scheune. In der Nähe liegt der Bio-Hof Wilkenshoff mit „Crischu‘s Hofcafé“ und großem Spielplatz. Im Hofladen werden neben Spezialitäten aus der hofeigenen Manufaktur auch Kürbisse verkauft.

Hof Bartels, Zur Heidekoppel 1, 21629 Neu Wulmstorf / Rade, tägl. von 9 bis 18 Uhr

Wilkenshoff, Kampweg 2, 21279 Hollenstedt Ochtmannsbruch, Hofcafé Sa/So 10 bis 17 Uhr

Auch auf dem Wilkenshoff bei Hollenstedt ist Kürbiszeit. wilkenshoff hfr Auch auf dem Wilkenshoff bei Hollenstedt ist Kürbiszeit.

Erlebnis-Bauernhof bei Bad Bramstedt: Hexen in Hasenmoor

Halloween-Deko gehört beim Kürbis-Shopping auf dem Erlebnis-Bauernhof in Hasenmoor bei Bad Bramstedt dazu. Im Herbst bevölkern Hexen und Gruselgestalten die Strohballen rund um den Hof. Schon von weitem ist die Kürbispyramide vor dem Hof zu sehen – ein HInweis auf die große Auswahl an verschiedenen Kürbissorten, die es in Hasenmoor zu kaufen gibt.

Enten- und Spargelhof, Dorfstraße 19, 24640 Hasenmoor, tägl. 9 bis 18 Uhr

Hof Adolf: Kürbissekt und Öle in Hamburgs Nordosten

Im Nordosten von Hamburg gibt es nicht nur Kürbisse pur zu kaufen, sondern alles, was sonst noch aus Kürbissen hergestellt werden kann. Kürbissekt, Kürbiskernöl oder Kürbis-Gewürzmischungen hat Hof Adolf in Braak im Kürbisparadies im Angebot. Hier findet jeder ein schönes Mitbringsel.

Hof Adolf, Im Dorf 8, 22145 Braak, tägl. 10 bis 18 Uhr

Kürbisschnitzen für Halloween wird auf dem Hof in Worth angeboten. Ole Spata/dpa Kürbisschnitzen für Halloween wird auf dem Hof in Worth angeboten.

Kürbis und Kühe in Worth bei Schwarzenbek

Mehr als 130 Kürbis-Sorten, vom leckeren Speise-Kürbis bis zum Giganten für den Halloween-Schreck, gehören zur Auswahl in der Kürbis-Scheune in Worth. Wer mag, meldet sich zum beliebten Kürbisschnitzen an. Aber nicht nur orange, sondern auch schwarz-weiß sind die herbstlichen Hoffarben. Neben der Scheune stehen 120 Milchkühe im Stall. Der Besuch in den nicht abgesperrten Bereichen ist erlaubt. Worth liegt zwischen Schwarzenbek und Geesthacht etwa 35 km östlich von Hamburg.

Kürbisscheune, Dorfstraße 6, 21502 Worth, Di bis So 9.30-18 Uhr