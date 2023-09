Ruhestörer Ikea Altona: Darum sind die Anwohner genervt

Die Nerven liegen blank in der Großen Bergstraße: Seit Wochen bringt die Alarmanlage des dort ansässigen Ikea-Möbelhauses Anwohner um ihren Schlaf. Dazu gibt es lautstarke Durchsagen wie „Wegen eines technischen Defekts muss das Haus geräumt werden”. Nach zwei Polizeieinsätzen reagierte jetzt der Möbelgigant.

Auf dem Online-Nachbarschaftsportal „Nebenan.de” häuften sich Beschwerden über die Alarmanlage von Ikea in der Großen Bergstraße. „Wieder ein nächtlicher Ikea-Alarm, wieder stundenlang nicht schlafen. Das nervt! Kann man da nicht mal für Abhilfe sorgen?”, schreibt eine Nutzerin. „Wir haben die Polizei erreicht. Es war wohl schon der 15. Anruf in der Sache. Polizei und Feuerwehr seien zur Lösung des Problems am Einsatzort“, schreibt eine weitere. Das „Abendblatt” berichtete zuerst.

Ikea Altona: Defekte Alarmanlage sorgt für Ärger

Wie ein Polizeisprecher auf MOPO-Nachfrage bestätigte, gab es am 23. August und am 13. September jeweils in der Nacht Einsätze wegen Ruhestörung bei Ikea. Beide Male handelte es sich um Fehlalarme. Dem Bezirksamt Altona liegt bisher eine Beschwerde vor.

Ikea bestätigte gegenüber dem „Abendblatt”, dass es technische Probleme mit der Alarmanlage gegeben hatte. Das System sei nun aber aufgrund der Beschwerden aus der Nachbarschaft gründlich untersucht und getestet worden. Den Fehler habe man behoben und seit Dienstag sollen die Hausdurchsagen auch nicht mehr auf dem Parkdeck zu hören sein. (mp)