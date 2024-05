Rückreiseverkehr in Hamburg: Stau auf A1 und A7

Trotz Tausender Menschen, die auch am Samstag zum Hamburger Hafengeburtstag strömten, hatten Fahrzeuge auf den Straßen weitgehend freie Fahrt. Am Sonntag wurden die Autobahnen voll.

Der Hamburger Hafengeburtstag hat am Wochenende bei bestem Wetter wieder Tausende Menschen in die Innenstadt gelockt. Auf die Verkehrslage habe der Zustrom indes wenig Einfluss gehabt, sagten Sprecherinnen der Verkehrsleitzentrale am Wochenende. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag gab es auf den Straßen kaum Schwierigkeiten. „Bis jetzt ist innerstädtisch alles fluffig.“

Stockender Verkehr am Elbtunnel

Auf den Autobahnen kamen die Fahrzeuge zumindest am Samstag gut voran. Lediglich auf der A7 zwischen der Abfahrt Hausbruch und dem Elbtunnel gab es den Angaben zufolge stockenden Verkehr auf rund fünf Kilometern. Das sei aufgrund einer Baustelle aber fast täglich so.

MOPO Die neue WochenMOPO – jetzt jeden Freitag am Kiosk!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Reich und unsolidarisch: Wie wohlhabende Hamburger gegen ein Flüchtlingsheim kämpfen

Historisches Wochenende? Was St. Pauli bei einem Aufstieg plant

Kann man die nicht einfach verbieten? Eine Jura-Professorin über die Kalifat-Demos

Der Party-Planet mischt die triste City auf

20 Seiten Sport: Alles zum HSV und zum FC St. Pauli

28 Seiten Plan7: Die besten Tipps für jeden Tag





Am Sonntag gab es auf A1 und A7 indes schon deutlich mehr Verkehr. „Da haben wir den Rückreiseverkehr. Auf der A1 gab es deshalb auf zehn Kilometer Länge stockenden Verkehr zwischen Barsbüttel und Stillhorn“, hieß es. Auch rund um den Elbtunnel mussten die Autofahrer zunächst Geduld mitbringen.

Das könnte Sie auch interessieren: „Wie lebendig begraben zu sein“: Corona-Opfer legen sich auf dem Gänsemarkt

Im Hauptbahnhof und einigen S- und U-Bahnstationen sowie entlang der Elbe war am Wochenende auch viel los. Zeitweise herrschte dort dichtes Gedränge. Polizei und Feuerwehr sprachen in dem Zusammenhang aber davon, dass es trotz der Massen keine besonderen Vorkommnisse gegeben habe. Zum Teil sei auch der Verkehrsfluss angepasst worden, damit mehr Platz für die Menschenströme sei. (dpa/mp)