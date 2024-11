Bald elf Jahre ist es her, dass Monika Secka (69) ihr einstiges Zuhause in den Esso-Hochhäusern auf St. Pauli mitten in der Nacht verlassen musste. Ihr und den vielen anderen ehemaligen Mietern wurde damals ein Rückzug in den Neubau versprochen, der in dem neuen Paloma-Viertel am Spielbudenplatz entstehen sollte. Doch bis heute klafft dort eine riesige Baulücke, jetzt verkündete die SAGA den Durchbruch. Aber wollen die ehemaligen Mieter überhaupt noch zurückkommen?