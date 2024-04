Royals in Hamburg: Das steht auf dem Programm des Fürstenpaars

Ob brodelnde Gerüchte über das Ende ihrer Ehe oder schwerwiegende Korruptionsvorwürfe im Palast: Fürst Albert (66) und Fürstin Charlène (46) von Monaco standen in den vergangenen Jahren häufiger mal in den Schlagzeilen – jetzt allerdings wegen ihres Hamburg-Besuchs. Am Donnerstag werden die Royals einen neuen Abschnitt im „Miniatur Wunderland“ in der Speicherstadt eröffnen, und auch eine Party steht auf dem Programm.

In der Anlage von Frederik und Gerrit Braun steigt die Aufregung: Nach langer Bauzeit werden die Royals am Donnerstag den Modellbau-Abschnitt Monaco eröffnen. „Es gibt wohl niemand besseren, als Fürst Albert und Fürstin Charlène von Monaco persönlich, die das Ergebnis aus sechs Jahren Bauzeit beurteilen können“, sagt Frederik Braun.

„Miniatur Wunderland“: Neuer Monaco-Abschnitt wird eröffnet

Das neue Highlight des Miniatur-Fürstentums im Maßstab 1:87 bildet die nachgebaute 22 Meter lange Grand-Prix-Rennstrecke mit einer hochkomplexen Magnet-Technik, auf der dann auch Formel-1-Wagen entlangfahren können. „Über 100.000 Zeilen Programmiercode waren nötig, um die Fahrzeuge mittels eigens entwickelter Software realitätsgetreu und stets mit neuem Ausgang über die Strecke fahren zu lassen“, heißt es aus dem „Miniatur Wunderland“. Die Baukosten liegen bei fünf Millionen Euro.

Die Besucher des „Miniatur Wunderlands" können ab Freitag den neuen Monaco-Abschnitt bewundern.

Ab 14 Uhr wird das „Miniatur Wunderland“ am Donnerstag schließen. Fürst und Fürstin bekommen mit ihren Zwillingen Prinzessin Gabrielle und Prinz Jacques (beide 9 Jahre) dann eine exklusive Führung, bevor die Eröffnung um 17.30 Uhr beginnt. Die Anreise erfolgt per Privatjet am Hamburger Flughafen. Die genaue Ankunftszeit: geheim! Laut „Abendblatt“ bezieht die Familie eine gesamte Etage im Nobelhotel „Vier Jahreszeiten“ an der Binnenalster.

Fürstin und Fürst werden per Eskorte durch Hamburg geschleust

Polizeisprecher Florian Abbenseth sagte der MOPO, dass das Fürstenpaar mit einer Eskorte durch das Stadtgebiet geschleust werde. „Größere Verkehrsbehinderungen sind dadurch nicht zu erwarten. Auch im Umfeld des ,Miniatur Wunderlands‘ sind keine größeren Sperrungen geplant.“ Einen Blick auf die Royals zu erhaschen, wird allerdings schwierig.

Nach der Eröffnung um 18.30 Uhr steht noch eine Party im Speicherstadtmuseum auf dem Programm, zu der neben Fürstin und Fürst vor allem Hamburger Prominente erwartet werden. Dann ist der Kurztrip an die Elbe für die Monegassen auch schon zu Ende. Besucher können den neuen Monaco-Abschnitt im „Miniatur Wunderland“ ab Freitag bestaunen. (aba)