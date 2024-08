Wirbel um Rote-Flora-Plakat: Polizei greift durch – Reaktion hat es in sich

„13 Dinge, die du gegen die AfD tun kannst“: Ein Plakat mit diesem Titel, das an der Roten Flora hängt, sorgte am Montag für Wirbel. Mittags griff die Polizei durch und übermalte es. Doch seit Dienstagnacht hängt es wieder im (fast) Originalzustand an der Roten Flora – mit einer provokanten Botschaft an die Beamten. Aber nicht lange.

Zwei dicke, schwarze Balken überdeckten am Montagmittag die Forderungen der linken Aktivisten. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen des Verdachts einer öffentlichen Aufforderung zu Straftaten.

Anti-AfD-Plakat sorgt für Wirbel

Auf dem Plakat standen 13 Aspekte, um gegen die AfD vorzugehen. Einige davon waren harmlos wie „Gehe auf eine Demo”, andere hatten es in sich: „Lege Autos lahm“ oder „Greife AfD-Veranstaltungsorte an“, hieß es unter anderem.

So sah das Plakat ursprünglich aus. Florian Quandt So sah das Plakat ursprünglich aus.

Die AfD war alles andere als erfreut über das Plakat. Fraktionschef Dirk Nockemann sagte: „Viel zu lange schon wird die nach wie vor militante Antifa von der Politik verhätschelt. Die Rote Flora hätte längst geräumt sein müssen. Wir lassen uns nicht einschüchtern, sondern werden unseren Weg selbstbewusst fortsetzen.“

Auffällig: „1312“ auf dem Plakat hat die Polizei nicht übermalt. Der Code steht für die Parole „All Cops are bastards“ (sinngemäß für „Alle Bullen sind Schweine“). Ob die Beamten den Code absichtlich freiließen oder schlichtweg übersehen haben, ist unklar.

Plakat an Roter Flora hängt wieder und wird erneut übermalt

In der Nacht zu Dienstag haben linke Aktivisten das Plakat erneut überklebt. Dies bestätigte die Polizei auf MOPO-Nachfrage. Doch auch dieses Plakat wurde kurze Zeit später von den Beamten wieder übermalt. „Wir ermitteln weiter wegen des Verdachts der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten“, sagte eine Sprecherin. Die Ermittlungen werden vom Staatsschutz geführt.

Nachdem die Polizei das Plakat übermalt hatte, hängt über Nacht nun eine neue Liste. NEWS5 Nachdem die Polizei das Plakat übermalt hatte, hängt über Nacht nun eine neue Liste.

Plakat erinnert an Pimmel-Posse – „Bullen, das Spiel verliert ihr Mal wieder“

Den linken Aktivisten scheint das egal zu sein. Das zweite Plakat, das die Polizei am Dienstag übermalte, ergänzten sie mit der Botschaft: „Bullen, das Spiel verliert ihr mal wieder. ACAB“. Klingt ganz nach einer Wiederauflage des Katz-und-Maus-Spiels zwischen Polizei und Roter Flora aus dem Jahr 2021. Damals hatte ein Plakat mit den Worten „Andy du bist so 1 Pimmel” in Anspielung an Innensenator Andy Grote an genau dieser Stelle gehangen. Die Polizei übermalte es. Die Rote Flora hängte es wieder auf. So ging es mehrmals hin und her, bis die Polizei am Ende aufgab. (elu/abu)