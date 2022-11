Schluss mit Tempo 60: Auf diesen Hamburger Straßen wird künftig langsamer gefahren

Ist bald Schluss mit Gas geben? Auf einzelnen Straßenabschnitten, darunter die Amsinckstraße und die Alsterkrugchaussee, gilt in Hamburg Tempo 60. Die Faktionen von SPD und Grünen in der Bürgerschaft wollen dies nun abschaffen.

Die Tempo-Regelung gilt derzeit zudem auch noch für einzelne Teile des Heidenkampsweg, des Poppenbütteler Wegs, der Stein-Hardenberg-Straße und der Alsterkrugchaussee. Die meisten Abschnitte sind noch ein Überbleibsel aus der Zeit von Hamburgs Ex-Bürgermeister Ole von Beust (CDU).

Hamburg: Rot-Grün fordert Abschaffung von Tempo 60

Wie die Fraktionen am Montag mitteilen, will Rot-Grün dieses Relikt der Vergangenheit nun abschaffen und den „innerstädtischen Verkehr sicherer, leiser und klimafreundlicher“ machen, so die Bürgerschaftsabgeordnete Rosa Domm (Grüne). Auch Ole Thorben Buschhüter von der SPD meint, dass Tempo 60 in Wohngebieten „zu mehr Lärm, einem höheren Treibstoffverbrauch und schwereren Unfällen führe“.

Tempo 50 soll auf folgenden Hamburger Straßen angeordnet werden:

Stein-Hardenberg-Straße – Bargteheider Straße, Alsterkrugchaussee (von Deelböge bis Alsterberg), Poppenbütteler Weg (von Alte Landstraße bis Gehlengraben), Heidenkampsweg – Billhorner Brückenstraße, Amsinckstraße (von Deichtorplatz bis Heidenkampsweg).

Für die Regierungsfraktion steht fest: Tempo 60 nur dort, wo es keine Anwohner gibt. Die Hamburger CDU sieht das anders, so sagte der Abgeordnete Richad Seelmaecker gegenüber dem NDR, dass die „Hauptverkehrsachsen leistungsfähig bleiben müssen“ – und warf Rot-Grün eine „Verbotspolitik“ vor.