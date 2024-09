Angriff auf Polizisten: Urteil in G20-Prozess gefällt!

Mehr als sieben Jahre nach den Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg sind am Dienstag zwei Demo-Teilnehmer wegen Landfriedensbruch und Beihilfe zu versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beihilfe zum tätlichen Angriff auf Polizeibeamte zu je 90 Tagessätzen verurteilt worden.

Der Angeklagte Nils Jansen (28) wurde als Student zu einer Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen à 15 Euro verurteilt. Die mitangeklagte Erzieherin (34), die wie Jansen in Berlin lebt, muss 90 Tagessätze à 40 Euro zahlen. Dabei gelten für beide 40 Tagessätze wegen überlanger Verfahrensdauer als bereits vollstreckt.

Prozess im Rondenbarg-Komplex: Polizisten bei G20 angegriffen

Die Angeklagten sollen sich 2017 an einem Aufmarsch von 150 bis 200 Gipfelgegnern beteiligt haben. Aus der Menge seien Polizisten mit Steinen beworfen worden, hieß es in der Anklage am Landgericht in Hamburg. Teilnehmer des Aufmarsches hätten Verkehrsschilder, eine Bushaltestelle, ein Firmengebäude und zwei Autos beschädigt. Die Polizei hatte den Marsch der einheitlich schwarz Gekleideten in der Straße Rondenbarg im Stadtteil Bahrenfeld gestoppt.

Den beiden Angeklagten können keine individuellen Straftaten zugerechnet werden. Sie sollen aber durch ihre Anwesenheit bei der Demo und durch das Anlegen schwarzer Kleidung die unbekannten Gewalttäter unterstützt haben.

Ursprünglich waren zwei Männer und zwei Frauen angeklagt, gegen zwei von ihnen wurde das Verfahren aber bereits im Februar 2024 eingestellt. Sie distanzierten sich von Gewalt und zahlten 300 beziehungsweise 600 Euro Bußgeld. Die beiden anderen Angeklagten lehnten das Angebot „Einstellung gegen Distanzierung und Geldbuße“ jedoch ab. Ihre Begründung: Die Polizei sei damals am Rondenbarg in Bahrenfeld massiv gegen die Demonstrierenden vorgegangen. In dem Zusammenhang sei es nicht richtig, wenn die Demonstrierenden sich von Gewalt distanzieren und Geld zahlen sollen, während die Polizei keine Konsequenzen befürchten muss.

„Während die massive Polizeigewalt, mit der die Demonstration am Rondenbarg zerschlagen wurde, völlig ohne Konsequenz geblieben ist, werden Aktivist:innen immer noch vor Gericht gezerrt, weil sie an der Demonstration überhaupt nur teilgenommen haben. Demonstrieren ist aber kein Verbrechen, sondern ein Grundrecht. Die Verurteilung ist ein schwerer Angriff auf die Versammlungsfreiheit“, so Deniz Celik, innenpolitischer Sprecher der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft.