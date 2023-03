Fouad H. (29) soll sich bei seinem Opfer erst als Pizzabäcker beworben und ihn dann brutal ausgeraubt haben. So erzählte es zumindest der Geschädigte Majid E. (62) der MOPO. Seit Freitag muss sich der 29-Jährige zusammen mit einem Komplizen vor dem Landgericht Hamburg verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft Fouad H. (29) und Reda I. (36) schweren Raub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Der 29-Jährige muss sich zudem noch wegen Wohnungseinbruchdiebstahls verantworten.

Hamburg: Zwei Männer sollen Gastronom brutal ausgeraubt haben

Die Staatsanwältin verliest die Anklage: Am späten Abend des 26. Januar 2022 sollen die beiden Männer Majid E. im Treppenhaus seines Wohnhauses in der HafenCity abgepasst haben. Als dieser den Fahrstuhl betrat, seien sie – getarnt mit Sturmmasken – auf ihn losgegangen. Dabei habe der heute 29-Jährige auf den Geschädigten eingeschlagen, während Reda I. ihn mit einer Schusswaffe bedrohte und ihm eine Louis-Vuitton-Tasche, Rolex-Uhren im Wert von 100.000 Euro, Montblanc-Stifte, jede Menge Schmuck und 17.000 Euro in bar entrissen haben soll.

Die Angeklagten seien äußerst brutal vorgegangen: Reda I. habe dem Geschädigten während des Überfalls mit der Schusswaffe auf den Kopf geschlagen. Als die Angeklagten flüchten wollten, folgte Majid E. den beiden Männern zunächst. Fouad H. habe ihn daraufhin erneut angegriffen, auf ihn eingeschlagen und ihn getreten, sodass der Geschädigte zu Boden fiel. Er erlitt neben starken Schmerzen und einer Daumenquetschung mehrere Platzwunden am Kopf, die genäht werden mussten.

Doch damit sollte der Albtraum noch nicht vorbei sein: Am 23. Februar 2022 soll sich Fouad H. – vermutlich mit einem nachgemachten Schlüssel – Zutritt zu der Wohnung von Majid E. verschafft und dort eine weitere Louis-Vuitton-Tasche gestohlen haben. Besonders schlimm: Der 14-jährige Sohn des Geschädigten soll sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung befunden haben. Ihm gelang es jedoch, sich in einem Zimmer zu verstecken und seine Mutter anzurufen, die wiederum die Polizei informierte.

Prozess: Angeklagter soll für sein Opfer gearbeitet haben

Wie die MOPO bereits berichtete, betreibt Majid E. mit seiner Frau das Restaurant „Ruperti“ in Nienstedten. Der mutmaßliche Angreifer Fouad H. sei ein ehemaliger Angestellter von ihm, erzählt der Geschädigte. Er und seine Frau hätten nach dem Corona-Hoch einen neuen Pizzabäcker gesucht. Der damals 28-jährige Angeklagte habe sich beworben und sei eingestellt worden. In dieser Zeit habe er jedoch offenbar nicht nur gearbeitet, sondern auch seinen Chef ausspioniert und sich sogar einen Ersatzschlüssel für dessen Wohnung machen lassen.

Gastronom Majid Ehsasian hat seine teuren Uhren zurück. RUEGA Gastronom Majid E. hat seine teuren Uhren zurück.

Die beiden Angeklagten zeigen sich am ersten Prozesstag wortkarg. Fouad H. lässt sich kaum dazu herab, die Daten zu seiner Person zu bestätigen. Erst als die Richterin ihn auffordert, wenigstens zu nicken, reagiert er.

Da sein mutmaßlicher Komplize zunächst auf der Flucht war, erst am 18. Juli in Belgien festgenommen und seit dem 16. August in Hamburg in Haft ist, wird der erste Verhandlungstag nach der Anklageverlesung beendet. Der Verteidiger von Reda I. braucht mehr Zeit zur Vorbereitung. Der Prozess wird Ende August fortgesetzt.