Es ist die Albtraum-Vorstellung eines jeden „Kleinanzeigen“-Verkäufers: An einem Freitagabend ist ein 48-jähriger Mann mit einem Interessenten für seine Rolex verabredet. Was er nicht weiß: Sein Gegenüber denkt nicht im Traum daran, zu bezahlen. Gemeinsam mit einem Komplizen raubt er den Mann aus. Doch der Plan geht schief, beide werden gefasst und landen vor Gericht. Auf der Anklagebank zeigen sie sich zerknirscht und gestehen die Tat. Es wird deutlich: So richtig durchdacht war das alles nicht. Auch der Ausgeraubte gibt nicht die beste Figur ab, ein Verteidiger bescheinigt ihm gar eine „gewisse Distanz zur wahrheitsgemäßen Aussage“ – das hat Gründe.

„Wie haben Sie sich das überhaupt vorgestellt?“, fragt der Vorsitzende Richter den Angeklagten Bedran K. (24) ungläubig. Gerade kam heraus, dass der unter Klarnamen auf dem Portal „Kleinanzeigen“ (ehemals „eBay-Kleinanzeigen“) Kontakt zum späteren Opfer aufnahm. Sie seien eben in Geldnot gewesen, so K., da hätten sie sich nicht groß Gedanken gemacht. Er selbst gibt an, bei einem Dritten verschuldet gewesen zu sein. Er sei deshalb schon bedroht und geschlagen worden. Auch sein Freund Pavlo R. (25), ebenfalls angeklagt, spricht von Schulden: „Fast 8000 Euro“, verrät er auf Nachfrage.

Hamburg: Rolex-Räuber landen vor Gericht

Die Angeklagten erscheinen am Donnerstagmorgen in Hemd und Jeans vor der großen Strafkammer des Landgerichts Hamburg. Bedran K. kommt direkt aus der U-Haft, vermutlich weil er bereits vorbestraft ist, genauer beleuchtet wird das nicht. Gleich zu Beginn räumen beide den Tatvorwurf des gemeinschaftlichen Raubes ein: Am 14. April 2023 trifft sich Pavlo R. mit dem Verkäufer gegen 18 Uhr in der „Von Allwörden“-Filiale des „Marktkauf“-Centers in Bergedorf. Er gibt vor, sich für dessen Rolex, Modell Datejust 41, zu interessieren. Während R. die Uhr inspiziert, nähert sich sein Komplize Bedran K. von hinten. Er sprüht dem Geschädigten Pfefferspray in die Augen, nimmt die Uhr an sich und flieht. Auch R. versucht zu türmen – erfolglos.

Denn aus Vorsicht hatte der Verkäufer seinen 24-jährigen Stiefsohn mitgebracht. Mit ihm hatten die Räuber offenbar nicht gerechnet. Der Stiefsohn jagt R. hinterher, stellt ihm ein Bein und bringt ihn so zu Fall. Nach einer kurzen Prügelei eilt Security herbei, Pavlo R. wird festgenommen. Seinem Freund gelingt es noch, die Uhr für rund 6000 Euro zu verkaufen, bevor auch er festgenommen wird.

Das Luxusuhren-Modell Rolex Datejust 41. hfr Das Luxusuhren-Modell Rolex Datejust 41.

Als der beraubte Verkäufer in den Zeugenstand tritt, nimmt der Prozess plötzlich Fahrt auf: Denn die Aussagen des 48-Jährigen sind unpräzise, auf Nachfragen reagiert er gereizt: „Ich habe doch gerade nein gesagt!“, schimpft er an einer Stelle. Seit dem Überfall schlafe er schlecht, die Leistung im Job sei abgefallen: „Ich habe Angst, meinen Arbeitsplatz zu verlieren“, so der Mann.

Verteidiger: „Ich bin ja auch großzügig mit meinen Kindern“

Die Verteidiger finden verdächtig, dass die ärztlichen Atteste des Mannes erst kurz vor Prozessbeginn ausgestellt wurden. „Das Ausmaß der beschriebenen Folgen ist zu bezweifeln“, sagt einer. Beim Zweck des Uhren-Verkaufs verstrickt sich der Beraubte dann noch in Widersprüche: Er hatte ausgesagt, die Rolex seinem Stiefsohn schenken zu wollen. Da der sie nicht haben wollte, habe er sie bei „Kleinanzeigen“ angeboten.

„Ich bin ja auch großzügig mit meinen Kindern, aber so dann auch wieder nicht“, kommentiert einer der Anwälte. Der Stiefsohn wiederum weiß nichts von einem Geschenk – sein Stiefvater habe schon mehrfach Uhren verkauft. Womöglich gewerblich? Der Prozess wird am 23. November fortgesetzt.