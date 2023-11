Rolex bei Ebay Kleinanzeigen inseriert: Vermeintliche Käufer waren brutale Diebe

Zwei Männer sollen im Frühjahr 2023 in Bergedorf einen Mann überfallen und einen anderen Mann angegriffen haben. Am Donnerstag beginnt der Prozess vor dem Hamburger Landgericht.

Am 14. April haben zwei 24-Jährige in der Alten Holstenstraße dem Geschädigten eine zum Verkauf angebotene Uhr der Marke „Rolex“ mit Gewalt an sich gebracht: So lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Der Verkäufer hatte die Uhr für 13.700 Euro bei Ebay Kleinanzeigen inseriert.

Hamburg: Diebe klauen Luxus-Uhr in Bergedorf

Die beiden Angeklagten sollen Kontakt mit dem Verkäufer aufgenommen und gemeinsam Kaufinteresse signalisiert haben. Für den 14. April hätten beide Parteien ein Treffen in einem Café in der Alten Holstenstraße vereinbart.

Nachdem das Opfer die Uhr an einen der beiden Männer zur Begutachtung übergeben habe, soll der zweite Täter dem Verkäufer Pfefferspray in die Augen gesprüht haben und anschließend mit der Uhr geflüchtet sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Mann zwischen U-Bahn und Bahnsteig eingeklemmt – tot

Ein Begleiter des Uhrverkäufers sei dem zweiten Täter nach der Tat bis in einen nahegelegenen Supermarkt gefolgt, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Dieser soll seinem Verfolger dann einen Kopfstoß versetzt und auf ihn eingeschlagen haben. Er habe eine Platzwunde an der Schläfe erlitten.