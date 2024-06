Sie ist über 12.000 Quadratmeter groß und steht seit Anfang des Jahres leer: das riesige Gewerbegebäude in der Tasköprüstraße, ganz in der Nähe der neuen S-Bahn-Station Ottensen. Seit den 80er Jahren war hier die Großhandelskette „Selgros“ ansässig, hat den Standort aber überraschend aufgegeben. Was passiert jetzt mit dem Grundstück? Derzeit laufen jedenfalls schon die ersten Gespräche.