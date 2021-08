Riesen-Stau auf Hamburgs Autobahnen: Urlauber verstopfen A7 und A1

Lange Staus auf Hamburgs Autobahnen legen am Samstag teilweise den Verkehr lahm. Insgesamt 43 Kilometer lang sind die Autoketten rund um die Stadtr. Der Grund: Urlauber:innen.

Das erhöhte Verkehrsaufkommen zur Urlaubszeit ist nichts Ungewöhnliches – und führt auch an diesem Wochenende zum zeitweisen Stillstand. Besonders die A7 ist betroffen: in beide Richtungen stockt es. Von Schnelsen-Nord bis zum Elbtunnel gebe es derzeit elf Kilometer Stau, so ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei Hamburg zur MOPO.

A7 und A1: Stau auf Hamburgs Autobahnen

Auch zwischen dem Dreieck Südwest und Stellingen staut es sich – sogar 16 Kilometer lang. Auch die Autobahn 1 bleibt nicht von den Blechlawinen verschont, ebenfalls 16 Kilometer lang ist der Stau zwischen Stapelfeld und Stillhorn, so der Lagedienst-Sprecher. Der heutige sogenannte „Bettenwechsel” in Dänemark führt außerdem zu Stau auf der A7 von Flensburg bis zur dänischen Grenze auf mehreren Kilometern. (se)