Am 1. Januar lud Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) die Hamburger ins Rathaus ein. Nicht etwa, um mit einem Gläschen Sekt auf das neue Jahr anzustoßen – sondern um sich eine Corona-Impfung abzuholen. Bei diesem Neujahrsempfang der besonderen Art wurden explizit Booster-Impfungen angeboten. Schon eine knappe Stunde vor offiziellem Beginn um 11 Uhr hatte sich eine eindrucksvolle Schlange einmal um den Rathausmarkt herum und den gesamten Neuen Wall hinunter gebildet. Im Verlauf des Tages standen teilweise Hunderte Menschen an.

2021 ist vorbei, Corona leider noch nicht – und so beschäftigt uns der Kampf gegen die Pandemie auch zu Beginn des neuen Jahres. Weiter lautet die Devise: Impfen, impfen, impfen. In Hamburg soll es ab Januar mehr Termine und zusätzliche Impfaktionen geben. Doch nach wie vor müssen Hunderte Piks-Willige bei Wind und Wetter Schlange stehen – zudem bremst der Mangel an Impfstoff die Kampagne stark aus.

Hamburg: Booster-Impfungen im Rathaus

Die Leute kamen mit Büchern, Campingstühlen und Zeitungen – sie hatten schon mit einer langen Wartezeit gerechnet. Schließlich sind die Bilder von langen Schlangen vor solchen Impfangeboten „außer der Reihe“ schon seit Wochen weithin bekannt. Ein Zeichen dafür, dass es nicht so einfach ist, an einen regulären Termin zu kommen. Einer der Wartenden sagte zur MOPO: „Im Moment ist es nicht so einfach, an eine Booster-Impfung zu kommen. Da muss man schon Einsatz zeigen.“ Er habe Motivation, eine Weile zu warten.

Doch das geht nicht jedem so. Martin Helfrich von der Hamburger Sozialbehörde sagte am Samstag gegenüber der MOPO: „Man muss sich ja nicht in eine Schlange stellen. Aktionen wie die am Neujahrstag sind Zusatzangebote. Wer nicht anstehen will, kann weiterhin telefonisch einen Termin bei einem Haus- oder Facharzt vereinbaren, oder online einen Termin bei einer Impfstelle wie zum Beispiel im Krankenhaus oder bei einem mobilen Impfangebot buchen.“ Das Angebot an Terminen sei zum neuen Jahr noch einmal aufgestockt worden. Weiterhin sei es möglich, spontan zu verschiedenen Impf-Standorten zu gehen.

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), früher Arzt im Universitätsklinikum, griff am Neujahrstag selbst zur Impfnadel. dpa Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), früher Arzt im Universitätsklinikum, griff am Neujahrstag selbst zur Impfnadel.

Impfquoten: So ist die Lage in Hamburg

Bundesweit waren am 30. Dezember 71,1 Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft. In Hamburg sind es 76,9 Prozent – Platz drei hinter Bremen (83,0 Prozent) und dem Saarland (77,2 Prozent). Bei den Booster-Impfungen liegt die Hansestadt weiter hinten. Bundesweit haben 38,0 Prozent der über 18-Jährigen ihren dritten Piks bekommen. Hamburg liegt mit 32,2 Prozent abgeschlagen auf Platz 14.

Das Rathaus hatte am Neujahrstag bis 17 Uhr für Booster-Willige geöffnet. Sogar Bürgermeister Peter Tschentscher selbst, ausgebildeter Arzt, legte beim Impfen Hand an. Laut Angaben des Rathauses nahmen am Ende des Tages insgesamt mehr als tausend Menschen das Impfangebot wahr.

Eine Übersicht über Impfstellen in der Stadt gibt es zum Beispiel auf der offiziellen Seite der Stadt Hamburg. Informationen über Arztpraxen, die Corona-Impfungen anbieten, gibt es auf der Seite der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg.