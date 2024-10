Die kalten, feuchten Monate stehen vor der Tür und das bereitet der Politik in Altona Sorgen. Denn die historische Schulkate in Lurup wird immer noch restauriert und steht ohne Außenwand da. Jetzt will die Bezirkspolitik dem Eigentümer die Daumenschrauben anlegen. Doch völlig überraschend hat das Denkmalschutzamt ganz andere Pläne. Das Gaga-Chaos um die Schulkate in Lurup.