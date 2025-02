Sie geht fast täglich in Hamburg essen: Gastro-Bloggerin Franziska Heinemann-Schulte weiß, wo es schmeckt – und wo nicht. In ihrem neuen Buch „Taste Hamburg“ präsentiert die 43-Jährige ihre Lieblingslokale. Der MOPO hat sie im Interview die besten Cafés und Restaurants für jeden Anlass verraten – vom Frühstück bis zum Snack in der Bar. Wo ist der Lunch gesund und trotzdem nicht teuer? Wo sind Kinder willkommen? Und wo lohnt sich ein Besuch auf die Schnelle?