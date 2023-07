Sie haben ihr Leben lang gearbeitet. Auf eine Rente hin, die nicht mal für das Nötigste reicht. Obwohl sie noch eine Wohnung haben, suchen immer mehr ältere Frauen Hilfe in der Obdachlosen-Einrichtung „CaFée mit Herz“ auf St. Pauli. Eine von ihnen ist Tina (64). Mit der Rente schlich sich die Armut in das Leben der gelernten Schneiderin. Dass sie jemals auf derartige Hilfe angewiesen sein könnte, hätte die Mutter eines Sohnes nie gedacht.

Drei Scheiben Brot. Die gibt es morgens normalerweise. Eine isst Tina zum Frühstück. Mit Marmelade. Die beiden anderen nimmt sie mit. Für ihr Abendbrot. Jeden Tag um 7 Uhr ist die 64-Jährige im „CaFée mit Herz“, seit sie im November vergangenen Jahres in Rente ging. Viele Jahre lang hat die gelernte Schneiderin in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet. „Zum Beispiel als Sekretärin. Alles, was so gebraucht wurde.“ Jedoch nicht durchgehend. Sie bekam einen Sohn und kümmerte sich um ihr Kind. Nach der Scheidung von ihrem Mann war sie auf sich alleine gestellt. Irgendwie kam sie durch. Bis die Rente kam.

Finanzielle Hilfe vom Staat kommt nicht in Frage

Heute kann sich Tina gerade noch ihre Miete leisten. Für Lebensmittel hat die 64-Jährige kein Geld, da sie auch noch ihre 90-jährigen Eltern finanziell unterstützt. Die Mutter leidet an Demenz. „Wir können uns den ganzen Tag in der Bücherhalle aufhalten und irgendwo Hilfe holen. Meine Eltern können das nicht. Sie sind sehr eingeschränkt und müssen wenigstens heizen können“, sagt die zierliche Frau mit dem freundlichen Lächeln und der sanften Stimme.

Sich finanzielle Hilfe vom Staat zu holen, kommt für die Rentnerin nicht in Frage. „Ich möchte auf mich alleine gestellt sein. Niemand ist für meine Situation verantwortlich. Nur ich“, sagt sie entschieden. Auch Hilfe von ihrem Sohn möchte sie nicht. Solange sie sich selber über Wasser halten könne, werde sie das auch tun. „Wir haben in Hamburg super Angebote. Man kann sich Hilfe holen und wird gut versorgt.“ Scham empfindet sie nicht. Bevor sie sich allerdings das erste Mal getraut hat das „CaFée mit Herz“ zu besuchen, war sie schon mehrfach vor der Tür. „Ich habe das Haus von außen beobachtet, um zu schauen, ob das was für mich ist.“

Dass sie irgendwann auf die Hilfe einer solchen Einrichtung angewiesen sein würde, hätte Tina nicht gedacht. Sie findet es aber auch nicht tragisch. „Es geht mir nicht schlecht. Ich habe meine Sinne beisammen und zwei Hände zum Arbeiten.“ Um ihre kleine Rente aufzustocken, sammelt die 64-Jährige Flaschen. In ihrem Einkaufstrolley. „Das ist ein schweres Geschäft und nicht immer angenehm. Aber es hilft.“ Etwa fünf Euro Pfand bekommt sie für ihren vollen Wagen.

Maike Oberschelp (56), Leiterin des „CaFée mit Herz“ auf St. Pauli Marius Roeer Maike Oberschelp (56), Leiterin des „CaFée mit Herz“ auf St. Pauli

Auch Susanne (53) kommt regelmäßig ins „CaFée mit Herz“ zum Essen. Sie lebt in einer Wohnung in der Nachbarschaft. Zwar wird die Miete übernommen und sie bekommt Bürgergeld, aber das reiche nicht, um den Kühlschrank zu füllen. „Da ich auch noch Schulden abbezahlen muss.“ Arbeiten kann die gelernte Verwaltungs-Fachangestellte nicht. Sie ist psychisch krank. „Ich war über Jahre Opfer häuslicher Gewalt und wurde von meinem Partner vergewaltigt.“ Der Prozess laufe aktuell. Für sie eine große Erleichterung. Langsam gehe es bergauf. Susanne ist froh, in der Einrichtung versorgt zu werden. „Das ist hier ein geschützter Raum.“

Duschzeiten und ein Badezimmer nur für Frauen

Maike Oberschelp, Leiterin des „CaFée mit Herz“, kennt viele Frauen, die die Einrichtung besuchen – weil sie sich weder Lebensmittel noch warmes Wasser leisten können und keine Unterstützung vom Staat wollen. „Es ist auffällig, dass immer mehr ältere Frauen zu uns kommen. Darauf reagieren wir.“ Da viele von ihnen eine warme Dusche möchten, dürfen sie am Vormittag die Sanitärräume auch außerhalb der Öffnungszeiten nutzen. Zudem soll im Herbst ein extra Badezimmer für weibliche Gäste eingebaut werden. .

Die Sozialbehörde weiß um die Problematik. „Es gibt Hinweise darauf, dass sich die Anzahl der weiblichen Hilfsbedürftigen in etwaigen Einrichtungen erhöht hat und auch mehr ältere Menschen die Angebote nutzen“, sagt Sprecherin Anja Segert. Eine Häufung ist jedoch nicht bekannt. Allerdings sei man im regelmäßigen Austausch mit den Einrichtungen des Hilfesystems. Bei Bedarf sollen weitere Maßnahmen ergriffen werden. Welche das konkret sind? „Dazu könnte zunächst eine intensivere Aufklärung über gesetzliche Sozialleistungen gehören, die unserer Erfahrung nach nicht immer bekannt sind und daher teils nicht in Anspruch genommen werden“, so Anja Segert.