Rekord aufgestellt: So lange braucht man für eine U-Bahn-Komplettour durch Hamburg

Wie lange ist man eigentlich unterwegs, wenn man alle U-Bahnstationen Hamburgs in einem Ritt anfahren möchte? Und wie oft muss man dafür umsteigen? Diese Fragen hat ein Österreicher am Dienstag beantwortet.

Auf die U-Bahn-Plätze, fertig, los: Ein Österreicher hat am Dienstag sein Projekt umgesetzt, in Hamburg alle U-Bahnstationen der Stadt so schnell wie möglich anzufahren. Vor ihm lagen 93 U-Bahnstationen, die der 55-Jährige durch eine präzise geplante Route alle erreichen wollte. Mit Erfolg: Um 16 meldete die Hochbahn die Ankunft des Rekordjägers in Norderstedt. Gesamtzeit: 6 Stunden und 28 Minuten.

Mit bunten Stiften geplant

Obwohl er die Aktion durchaus mit sportlichem Ehrgeiz angehe, werde er wohl nicht in den hohen Pulsbereich geraten, sagte Dick mit einem Lachen. „Ich habe die Route auch nicht von einem Computerprogramm planen lassen, sondern sie mir mit bunten Stiften auf einer Karte markiert.“

16 Uhr, #NorderstedtMitte: Es ist vollbracht, Andreas W. Dick ist am Ziel! Damit ist die #Hamburg​er Rekordzeit für die Befahrung aller vier U-Bahn-Linien offiziell: 6 Std. und 28 Min



Übrigens: Wer meint, es schneller zu schaffen – Herausforderinnen & Herausforderer erwünscht! pic.twitter.com/qnRLjRQzLK — HOCHBAHN (@hochbahn) August 27, 2024

Die Rundreise mit der U-Bahn in der zweitgrößten Stadt Deutschlands soll einfach beweisen, wie lange man braucht, um alle Stationen abzufahren. Und: „Es ist eine schöne Variante, um eine Stadt kennenzulernen.“

Für den Journalisten ist diese Herausforderung nicht die Erste: Solche „Komplettbefahrungen“ von Großstädten habe er schon in 17 Städten durchgezogen, darunter in Wien, Berlin und Lyon. In Bremen war er 2016 mit den Straßenbahnen der Stadt unterwegs. Ein offizieller Rekordversuch ist das jedoch nicht. Vor dem Österreicher hat das der Hochbahn zufolge noch kein anderer ausprobiert – zumindest nicht offiziell. Deshalb lag auch noch keine Vergleichszeit vor. (dpa/mp)