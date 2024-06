Reisewelle: Am Wochenende wird es voll auf den Autobahnen im Norden

Am kommenden Wochenende rechnet der ADAC mit einer Reisewelle im Norden. Auf den Autobahnen in Richtung Nord- und Ostsee werde besonders viel los sein. Einige Engpässe gibt es im Raum Hamburg.

Wegen des Beginns der Sommerferien in fünf Bundesländern werden die Straßen in Richtung Nord- und Ostsee an diesem Wochenende spürbar voller werden. Außerdem seien Reisende aus Nordeuropa Richtung Meer und Süden unterwegs, teilte der Verkehrsclub in seiner Stauprognose mit.

Hamburg: Staugefahr bei Egestorf und vorm Elbtunnel

Mit Stau müsse vor allem auf der Autobahn 7 vor einer Baustelle südlich von Hamburg bei Egestorf sowie vor dem Elbtunnel gerechnet werden, sagte ein Sprecher des ADAC-Hansa-Clubs. Auch zwischen Hamburg und Flensburg verlangsamen Baustellen bei Bordesholm und Owschlag den Verkehr. Allerdings werden dort die Fahrspuren nur verschwenkt, wie es von der Autobahn GmbH Nord hieß.

Auf der A1 Hamburg-Lübeck könnte es vor allem bei Bargteheide zu Verzögerungen kommen. Wegen Brückenarbeiten wird die Autobahn in dem Bereich in beide Richtungen von drei auf zwei Fahrspuren verengt. Nördlich von Lübeck droht ein Zeitverlust an einer Baustelle zwischen Bad Schwartau und Pansdorf in Richtung Süden. Autofahrer in Richtung Nordfriesland brauchen nordwestlich von Hamburg Geduld. Die A23 Hamburg-Heide ist noch bis Ende Juli bei Pinneberg nur einspurig befahrbar.

Die Staulage dürfte sich an diesem Wochenende aber noch in Grenzen halten, sagte der ADAC-Sprecher. Die nächste große Reisewelle werde erst mit dem Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen am Wochenende 6./7. Juli kommen. Niedersachsen und Bremen sowie Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt sind bereits in den Ferien. (dpa)