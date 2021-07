Reiselust trotz Corona: So wappnet sich der Hamburger Flughafen für den Ferienstart

Fuhlsbüttel –

Am Donnerstag beginnen in Hamburg die Schulferien und trotz Corona rechnet der Hamburger Flughafen mit täglich mehr als 5000 Fluggästen. Laut Airport sei man gut auf den Ferien-Ansturm vorbereitet. Ein umfangreiches Maßnahmenpaket mit klaren Abstandsregeln sowie verstärkten Hygiene- und Reinigungsmaßnahmen soll einen sicheren Urlaubsstart gewährleisten.

„Pünktlich zu den Sommerferien und nach Lockerung der europäischen Reisebeschränkungen haben die Fluggesellschaften viele Verbindungen zu klassischen Urlaubszielen in Spanien, Griechenland, Kroatien oder Italien wieder aufgenommen“, heißt es beim Flughafen Hamburg. Jeden Tag würden demnach trotz Corona 70 bis 80 Flugzeuge starten und landen.

Ferien in Hamburg: Flughafen rechnet mit mehr Fluggästen trotz Corona

„Nach den Corona-bedingt sehr ruhigen Monaten freuen wir uns, mit dem Start der Sommerferien wieder mehr Urlauber am Hamburg Airport zu begrüßen. Unser Team ist bestens vorbereitet – auch wenn es sicher noch vergleichsweise ruhig zugehen wird“, sagt Katja Bromm, Leiterin Presse und Neue Medien am Hamburg Airport.

Die Nachfrage und das Flugangebot würden zwar Woche für Woche steigen, der Luftverkehr befinde sich aber noch immer auf einem sehr niedrigen Niveau, so Bromm. „Wir rechnen zum Ferienstart bei den Passagierzahlen mit weniger als einem Zehntel des Vorjahres. Wenn man bedenkt, dass wir zeitweise einen Rückgang um 99 Prozent hinnehmen mussten, geht es nun schrittweise wieder aufwärts.“

Und durch die bevorstehenden Sommerferien in Hamburg sei eine weitere Steigung der Fluggastzahlen zu erwarten. Viele Fluggesellschaften hätten angekündigt, ihr Streckenangebot ab Hamburg im Juli aufgrund der großen Nachfrage in den Sommerferien noch stärker auszuweiten – in Hamburg rechne man mit einem Anstieg des Flugangebots um 75 Prozent.

Hamburger Flughafen: Maßnahmenpaket für sicheres Reisen

Um auch wegen des wachsenden Flugaufkommens die Sicherheit aller Fluggäste und aller Angestellten gewährleisten zu können, hat der Flughafen Hamburg ein umfassendes Maßnahmenpaket entwickelt. Vom Check-in bis zum Boarding sollen alle aktuellen Infektionsschutzempfehlungen eingehalten werden. Zudem gilt in den Terminals eine Masken-Tragepflicht. Reinigungsteams und mobile Ansprechpartner sind in den Terminals unterwegs.

Plexiglas-Scheiben, Handdesinfektionsspender, Info-Plakate und Markierungen sollen dabei helfen, die Hygieneregeln auch am Flughafen einzuhalten. An Selbstbedienungsautomaten können Fluggäste Mund-Nasen-Bedeckungen sowie Hygienetücher und -gels für die Reise erwerben. Für den kontaktlosen Check-in stehen der mobile Check-in der jeweiligen Fluggesellschaft sowie die Check-in- und Self-Bag-Drop-Automaten am Flughafen zur Verfügung.

Flughafen Hamburg: Internetseite bietet Checkliste – Corona-Warn-App wird empfohlen

Damit Passagiere und Besucher schon vor der Anreise zum Flughafen gut informiert sind, beantwortet Hamburg Airport die wichtigsten Fragen auf seiner Internetseite. Dort finden Fluggäste auch eine Checkliste.

Als ergänzende Maßnahme empfiehlt der Hamburger Flughafen die freiwillige Nutzung der offiziellen Corona-Warn-App der Bundesregierung. Dadurch können die Reisenden und Besucher zeitnah informiert werden, wenn bei einem anderen Nutzer, der sich in ihrer Nähe aufgehalten hat, das Corona-Virus nachgewiesen wurde. Auf diese Weise könne schnell regiert werden, um sich und andere zu schützen. (alu)